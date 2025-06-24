Зробіть пастки з пивом в саду і назавжди забудете про слимаків: як це працює

Цей хитрий трюк позбавить проблеми з такими шкідниками, як слимаки та равлики

Слимаки на городі чи в саду можуть стати справжньою проблемою для дачників. Ці слизькі шкідники поїдають насіння, рослини та врожай овочів, тому потрібно знати, як з ними боротися. Існує цікавий трюк з пивом, який допоможе позбавитися такої проблеми, як слимаки.

"Телеграф" розповість, як зробити пивні пастки в саду або на городі, щоб назавжди забути про слимаків, які псують урожай.

Пивні пастки – як це працює?

Тепле і вологе літо — чудове середовище для поширення слимаків, вони неодмінно приповзуть у ваш сад або на город. Однак є хитрий трюк, як боротися з цими шкідниками, які можуть пошкодити рослини, насіння чи плоди, пише Express.

Досвідчені садівники радять робити в саду або на городі пивні пастки — це ємності з пивом, які приваблюватимуть слимаків. Все, що вам потрібно, це зробити невеликі лунки в ґрунті, поставити в них неглибокі ємності та наповнити їх пивом. Запах цього хмільного напою дуже приваблює слимаків, вони приповзатимуть до ємності, а потім тонутимуть в ній.

Такий хитрий лайфхак допоможе вам вирішити проблему зі шкідниками у саду чи на городі. Тільки пам’ятайте, що час від часу ємність потрібно буде очищати і знову заповнювати пивом.

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