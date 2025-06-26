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Вже на межі? Путініст Боярський екстрено доставлений до лікарні таємно від родичів

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Михайло Боярський потрапив до лікарні Новина оновлена 26 червня 2025, 14:06
Михайло Боярський потрапив до лікарні. Фото Колаж "Телеграфу"

Путініст вже не вперше опиняється у лікарні цьогоріч

Російський актор Михайло Боярський з фільму "Три мушкетери", який підтримує вторгнення держави-окупантки в Україну, потрапив до лікарні. Його самопочуття різко погіршилось.

Актора доправили до Маріїнської лікарні у Санкт-Петербурзі, пишуть російські медіа. Він потрапив у відділення судинної кардіології через проблеми з серцем. Боярський приїхав у лікарню сам і просив персонал не повідомляти про це його сину. Зазначається, що актор почуває себе погано.

У 2023 році Боярський пережив інфаркт, а ще через рік — операцію на серці. Після 3 днів на стаціонарі його відправили додому. У січні 2025 року путініста госпіталізували через погане самопочуття. Тоді він перебував у відділенні невідкладної кардіології.

Михайло Боярський лікарня
Боярський не вперше потрапив до лікарні за цей рік, фото з мережі

У квітні 2025 року актор впав зі сцени з триметрової висоти. Це сталося під час вистави "Ромео і Джульєтта" в театрі імені Ленсовета в Санкт-Петербурзі. Його доправили до лікарні з переломами ребер та численними забоями.

Зазначимо, що Боярський у 2014 році висловився за анексію Росією Криму. У 2022 році він підтримав визнання Путіним псевдоформувань "ДНР" і "ЛНР", назвавши це "правильним кроком". Боярський входить до санкційних списків України, Канади, Латвії та до бази "Миротворця" як особа, яка загрожує національній безпеці.

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