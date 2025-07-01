Известный российский режиссер на грани смерти. Он снимал главный советский фильм-катастрофу

Режиссер находится в больнице в тяжелом состоянии

Известный советский режиссер Александр Митта, снявший первый фильм-катастрофу в СССР под названием "Экипаж", попал в больницу. Также недавно ухудшилось состояние актера из фильма "Три мушкетера" Михаила Боярского.

Во время госпитализации Митта находился в состоянии сопора, которое характеризуется угнетением сознания, пишут российские СМИ. Человек перестает реагировать на внешние раздражители и не может делать что-либо. Такое состояние часто предшествует коме.

Митта находится в московском центре паллиативной помощи. Его состояние оценивается как тяжелое. Сообщается, что у режиссера возникло осложнение из-за онкологии почки.

Александр Митта, фото из сети

На днях Митта потерял сознание в своем доме. К нему приезжали две кареты скорой помощи, однако мужчина сказал, что не будет ехать в больницу. Отметим, что сейчас режиссеру уже 92 года.

Что известно об Александре Митте

Митта родился в 1933 году в Москве. Учился на инженерно-строительном факультете Московского университета. Некоторое время Александр работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах.

Митта стал режиссером в СССР, фото из сети

Позже Митта поступил на режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии. Он был режиссером-постановщиком таких киноработ, как "Друг мой, Колька!..", "Точка, точка, запятая…", "Звонят, откройте дверь", "Сказка странствий", "Потерянный в Сибири". Самой известной его работой стал первый в Советском Союзе фильм-катастрофа "Экипаж". В нем говорится о падении пассажирского самолета Ту-154.

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