Житловий будинок завдовжки майже кілометр: як виглядає легендарна "Китайська стіна" у Дніпрі (фото)

Будівництво багатоповерхівки почалося ще 1969 року

В Україні чимало незвичайних будинків, які вражають своєю історією та унікальним зовнішнім виглядом. Наприклад, у Чернівцях стоїть знаменитий будинок-корабель, а у Дніпрі – вражаючий житловий комплекс, відомий як "Китайська стіна".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає незвичайний будинок-рекордсмен у Дніпрі. Ми дізналися про нього деякі факти.

Як проходило будівництво "Китайської стіни" у Дніпрі

Легендарний будинок, який місцеві називають "Китайська стіна", є найдовшим у місті, його протяжність становить 860 метрів (як відстань у три зупинки тролейбуса).

Як виглядає "Китайська стіна" у Дніпрі

Довгий час цей будинок був рекордсменом світу, але потім у Луцьку з’явився його конкурент – будинок, довжина якого становить майже 3 кілометри. Проте житловий комплекс "Китайська стіна" залишається візитівкою сучасного міста.

Найдовший будинок у Дніпрі

Будинок, розташований у житловому масиві "Перемога" за адресою проспект Героїв, 12, почали будувати ще 1969 року. Вже за три роки перші мешканці заселилися в 11 зданих в експлуатацію під’їздів. Урочисте відкриття найдовшого будинку в Дніпрі відбулося 1976 року — тоді було збудовано 30 під’їздів. А через два роки до них додали ще шість і будівництво завершили.

"Китайську стіну" у Дніпрі будували з 1969 по 1978 роки

Чим унікальний найдовший будинок у Дніпрі

Житловий будинок справді вражає своїми масштабами: у ньому 9 поверхів, 36 під’їздів та 1296 квартир (але багато з них на першому поверсі переобладнали у магазини та офіси). Справжньою архітектурною "фішкою" будинку стали дворівневі квартири, розташовані на верхніх поверхах — у 70-х це було майже недосяжною розкішшю.

У цьому будинку 36 під’їздів та 1296 квартир

Будівля побудована на кшталт "брежневського мінімалізму" — без надмірностей, але з упором зручність і функціональність.

Будинок-"Китайська стіна" у Дніпрі

За даними gorod.dp.ua, у 2024 році в будинку-рекордсмені проживало близько 3100 осіб. "Китайська стіна" є не просто будинком, а справжньою частиною історії Дніпра.

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