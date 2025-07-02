Жилой дом длиной почти в километр: как выглядит легендарная "Китайская стена" в Днепре (фото)
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Строительство многоэтажки началось еще в 1969 году
В Украине немало необычных домов, которые поражают своей историей и уникальным внешним видом. Например, в Черновцах стоит знаменитый дом-корабль, а в Днепре — впечатляющий жилой комплекс, известный как "Китайская стена".
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит необычный дом-рекордсмен в Днепре. Мы узнали о нем некоторые факты.
Как проходило строительство "Китайской стены" в Днепре
Легендарный дом, который местные называют "Китайская стена", является самым длинным в городе, его протяжность составляет 860 метров (как расстояние в три остановки троллейбуса).
Долгое время этот дом был рекордсменом мира, но затем в Луцке появился его конкурент — дом, длина которого составляет почти 3 километра. Однако жилой комплекс "Китайская стена" остается визиткой современного города.
Дом, расположенный в жилом массиве "Победа" по адресу проспект Героев, 12, начали строить еще в 1969 году. Уже через три года первые жильцы заселились в 11 сданных в эксплуатацию подъездов. Торжественное открытие самого длинного дома в Днепре состоялось в 1976 году — тогда было построено 30 подъездов. А через два года к ним добавили еще шесть и строительство завершили.
Чем уникален самый длинный дом в Днепре
Жилое здание действительно впечатляет своими масштабами: в нем 9 этажей, 36 подъездов и 1296 квартир (но многие из них на первом этаже переоборудовали в магазины и офисы). Настоящей архитектурной "фишкой" дома стали двухуровневые квартиры, расположенные на верхних этажах — в 70-х это было почти недостижимой роскошью.
Здание построено в духе "брежневского минимализма" — без излишеств, но с упором на удобство и функциональность.
Согласно данным gorod.dp.ua, в 2024 году в доме-рекордсмене проживало около 3100 человек. "Китайская стена" является не просто зданием, а настоящей частью истории Днепра.
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