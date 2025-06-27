Будинок жаху у серці Києва — там чують крики і бачать дивні тіні: де це місце та як виглядає

У самому серці столиці стоїть "проклятий" будинок

Київ з його тисячолітньою історією славиться безліччю містичних місць. Наприклад, в одному із найстаріших районів столиці, на Татарці, знаходиться так званий "проклятий" будинок.

Татарка отримала свою назву ще у XIX столітті завдяки татарським сім’ям, що переселилися з Нижнього Новгорода в пошуках кращого життя. Спочатку вони влаштувалися біля сучасної вулиці Татарської, а потім перебралися ближче до Щекавиці та Житнього ринку.

Сам давній куточок столиці розташований на мальовничих пагорбах правого берега. Звідси відкриваються захоплюючі краєвиди на майже все сучасне місто. Проте навіть у цьому затишному районі є місце, якого уникають навіть місцеві жителі.

Стара Татарка. Фото: my-kiev.com

Де знаходиться "проклятий" будинок у Києві

Давно придбав репутацію "нефартового" місця будинок на Старій Татарці на вулиці Половецькій 14/16. З цією будівлею пов’язують безліч трагічних та загадкових подій, що відбувалися там протягом десятиліть. Це типова багатоповерхівка, зведена у радянську епоху.

Будинок за адресою – вулиця Половецька 14/16. Фото: Google Maps

У цьому будинку в різні роки траплялося чимало трагедій — люди гинули за таємничих обставин, спалахували пожежі. Тут нерідко з’являються темні силуети та лунають дивні стогін та крики.

Згідно з переказами, раніше на цьому місці знаходилися поховання або відбувалися злочини, що могло породити негативну енергетику, яка й досі впливає на людей, що живуть тут, і просто гостей столиці. Поруч із будівлею відчувається тривожна атмосфера, а в деяких людей навіть трапляються панічні атаки. У народі цей будинок охрестили "нефартовим", "проклятим" та "нещасливим".

Фото: Google Maps

Україна славиться багатьма історичними пам’ятками. Раніше ми розповідали, де знаходиться замок Паланок, де є "коридор смерті" та криниця з дияволом.