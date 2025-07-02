Загадковий будинок у Дніпрі: чому місцеві назвали його "диявольським" і які таємниці він приховує

Про цю будівлю ходить не одна легенда

На вулиці Вернадського в Дніпрі є будівля, яка привертає увагу не лише незвичайною ліпниною, а й своєю похмурою репутацією. Місцеві жителі давно охрестили її "Дьявольським домом".

Цей дохідний будинок звели 1890-х роках. Він належав відомому банкіру Катеринослава — Олександру Івановському. Його ініціали — А.І. — досі видно на медальйоні на фасаді, поряд із геральдичними символами. За деякими даними, Івановський був масоном, що пояснює символіку, яку можна помітити у ліпнині — зокрема, жіночі обличчя із закритими очима, амури та загадкові фігури, що нагадують валькірій.

Одна з найпопулярніших легенд про цей дім пов’язана з особистою трагедією банкіра. За переказами, його дружина, будучи вагітною, дізналась про зраду чоловіка і покінчила з собою. А та сама коханка, якій він, імовірно, "продав душу дияволу" за взаємність, виявилась шахрайкою. Вона викрала в Івановського велику суму грошей і зникла. Подейкують, що нею могла бути сама легендарна Сонька "Золота Ручка".

За переказами, саме після цих трагічних подій на фасаді будинку з’явилися символічні барельєфи: сумна сирена — як образ дружини, валькірії — як обличчя коханки, а амур — як ненароджена дитина. А на даху з'явилась голова сатира. Нібито вона була знаком угоди з дияволом.

Проте у 2013 році за загадкових обставин голова сатира зникла. За словами гіда Ірини Харченко, дах був закритий, ланцюг, що утримував статую, — знятий. Деякі містики вважають, що це означало закінчення угоди, укладеної понад століття тому.

Існує й інша версія подій, яка додає будівлі ще більшої містичності. За однією з легенд, під час копання котловану будівельники знайшли старовинний скарб: монети, на яких з одного боку був ангел, а з іншого — диявол. Антиквар, якому Івановський показав знахідку, радив негайно закопати її назад, попереджаючи про прокляття. Але банкір, прагнучи збагачення, почав продавати монети. І саме з цього моменту, як вважають, у його житті почалась чорна смуга: зрада, самогубство дружини, розорення.

Останні нащадки Івановського нібито десятиліттями намагались знайти й повернути всі монети на місце, сподіваючись зняти родове прокляття. За переказами, остання монета була повернена перед тим, як зник сатир з даху будівлі.

Додатковий шар загадковості будівлі додає легенда про масонські підземелля. За словами екскурсовода Лесі Логашової, під "Диявольським домом" нібито проходить мережа таємничих ходів, які тягнуться від палацу Потьомкіна до Спасо-Преображенського собору, лікарні Мечникова і кількох інших історичних споруд міста. Історик Дмитро Яворницький згадував про ці проходи у своїх записках, але до сьогодні їх так і не дослідили належним чином.

Попри таємничі легенди перший поверх будівлі використовують під офіси, а на другому мешкають люди.