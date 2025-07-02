Загадочный дом в Днепре: почему местные назвали его "дьявольским" и какие тайны он скрывает

Об этом здании ходит не одна легенда

На улице Вернадского в Днепре есть здание, которое привлекает внимание не только необычной лепниной, но и своей мрачной репутацией. Местные жители давно окрестили его "Дьявольским домом".

Этот доходный дом возвели в 1890-х годах. Он принадлежал известному банкиру Екатеринослава — Александру Ивановскому. Его инициалы — А.И. — до сих пор видны на медальоне на фасаде, рядом с геральдическими символами. По некоторым данным, Ивановский был масоном, что объясняет символику, которую можно заметить в лепнине — в частности, женские лица с закрытыми глазами, амуры и загадочные фигуры, напоминающие валькирий.

Одна из самых популярных легенд об этом доме связана с личной трагедией банкира. По преданиям, его жена, будучи беременной, узнала об измене мужа и покончила с собой. А та самая любовница, которой он, предположительно, "продал душу дьяволу" за взаимность, оказалась мошенницей. Она украла у Ивановского крупную сумму денег и исчезла. Поговаривают, что ею могла быть сама Сонька "Золотая Ручка".

По преданиям, именно после этих трагических событий на фасаде дома появились символические барельефы: печальная сирена — как образ жены, валькирии — как лицо любовницы, а амур — как нерождённый ребёнок. А на крыше появилась голова сатира. Якобы она была знаком сделки с дьяволом.

Но в 2013 году при загадочных обстоятельствах голова сатира исчезла. По словам гида Ирины Харченко, крыша была закрыта, цепь, удерживавшая статую, — снята. Некоторые мистики считают, что это означало завершение сделки, заключенной более века назад.

Существует и другая версия событий, придающая зданию еще большую мистичность. По одной из легенд, во время копки котлована строители нашли старинный клад: монеты, на которых с одной стороны был ангел, а с другой — дьявол. Антиквар, которому Ивановский показал находку, советовал немедленно закопать её обратно, предупреждая о проклятии. Но банкир, стремясь к обогащению, начал продавать монеты. И именно с этого момента, как считают, в его жизни началась чёрная полоса: измена, самоубийство жены, разорение.

Последние потомки Ивановского будто бы десятилетиями пытались найти и вернуть все монеты на место, надеясь снять родовое проклятие. По легенде, последняя монета была возвращена перед исчезновением сатира с крыши здания.

Дополнительный слой загадочности здания добавляет легенда о масонских подземельях. По словам экскурсовода Леси Логашевой, под "Дьявольским домом" якобы проходит сеть таинственных ходов, простирающихся от дворца Потемкина до Спасо-Преображенского собора, больницы Мечникова и нескольких других исторических сооружений города. Историк Дмитрий Яворницкий упоминал эти подземные ходы в своих записках, но их до сих пор так и не исследовали должным образом.

Несмотря на таинственные легенды, первый этаж здания используют под офисы, а на втором живут люди.