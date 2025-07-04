Найбільше людей з таким прізвищем у Києві та області

Прізвище Кіркоров не поширене в Україні, але його асоціюють часто з російським естрадним співаком Філіпом Кіркоровим, який підтримує російський режим та виступає на окупованих територіях. Українці вважають його одним із тих артистів, хто зрадив український народ, активно підтримуючи війну Росії проти нашої країни.

"Телеграф" розповість, що означає це прізвище. А також, скільки людей в Україні його має.

Скільки людей в Україні з прізвищем Кіркоров

За даними карти прізвищ, носії цього прізвища розкинулися по всій території України. Їх кількість залишається невеликою.

Прізвище Кіркоров

Окрім форми "Кіркоров", зустрічається також жіночий варіант "Кіркорова" — загалом людей з таким прізвищем близько 10 по всій країні.

Прізвище Кіркорова

Що означає прізвище Кіркоров

Варто зазначити, що це прізвище може ніяк не бути пов'язане з російським співаком. Можливо, корені цього прізвища сягають України, адже багато прізвищ мають спільне походження у слов'янських народів.

Прізвище "Кіркоров" має болгарське походження і означає "син Кірка" або "син Кіра". Воно утворене від імені Кірко (зменшувальна форма від Кир або Кирило) з додаванням болгарського суфікса "-ов", що вказує на приналежність або походження. В Болгарії таке прізвище досить поширене, звідки воно могло потрапити до інших слов'янських країн, включаючи Україну.

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Додамо, що з січня 2023 року Кіркоров перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Також артисту не дозволяють виступати в більшості цивілізованих країн світу. А кордони деяких держав — Молдови, Латвії, Литви, Естонії та інших — йому взагалі заборонено перетинати.

Філип Кіркоров

Однак, як бачимо, деякі європейські країни готові приймати у себе підсанкційного представника російського шоу-бізнесу, закриваючи очі на його політичну і громадську позицію.

Кіркоров навіть виступив в окупованому Криму для поранених окупантів.

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