В них больше может не загореться свет: как в Киеве выглядит заброшенный "Дом тысячи окон"

Верхние этажи здания уже начали разрушаться

Киев славится множеством уникальных архитектурных жемчужин. Среди них — "Дом плачущей вдовы", где когда-то останавливался Путин, и таинственный "Дом тысячи окон", притягивающий своей мистической атмосферой.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит это уникальное здание и что о нем известно. Мы узнали некоторые интересные факты.

"Дом тысячи окон" в Киеве — как выглядит и где находится

Одним из самых красивых и загадочных зданий Киева является "Дом тысячи окон" или "Дом-колодец", который находится на улице Тарасовской 9‑А. Его построили в 1913 году и принадлежал он семье Михельсон, которая на тот момент считалась одной из самых богатых в Киеве.

"Дом тысячи окон" в Киеве

Этот шестиэтажный дом был оборудованный всеми современными коммуникациями, там был водопровод, электричество, канализация и лифт. Просторные квартиры с потолками высотой более четырех метров украшались лепниной и поражали своим размахом.

"Дом тысячи окон" построили в 1913 году

В 1917‑1918 годах жилой комплекс превратился в множество коммунальных квартир — тогда его помещения заселили несколько семей и организаций. Как рассказывали местные жители, до того, как дом пришел в упадок, в нем был корпус пищевого университета (НИУХТ), кабинеты и аудитории, а на первых этажах были обустроены музыкальные студии.

Как сейчас выглядит заброшенный "Дом тысячи окон" в Киеве

Здание называют "Дом тысячи окон" из-за его уникальной геометрии: огромный внутренний двор-колодец окружен многочисленными окнами, которые будто наблюдают за каждым посетителем. Все, кто посещает эту локацию, говорят, что атмосфера там одновременно завораживает и пугает.

Это здание еще называют "Дом-колодец"

Но уникальный дом давно стоит заброшенный, его верхние этажи уже начали разрушаться поэтому если не принимать мер, в этих окнах больше никогда не загорится свет.

"Дом тысячи окон" находится на улице Тарасовской

Исследователь Киева Кирилл Степанец на своей странице в Facebook опубликовал фотографии загадочного дома, отметив, что "молчаливый гигант выглядывает десятками пустых окон-глазниц, и создает неописуемую атмосферу".

"Дом тысячи окон" приходит в упадок

Свежей информации об объекте, в частности касающейся его реставрации, в открытом доступе пока нет.

"Телеграф" писал ранее, что в Киеве на улице Гоголевской, 23, находится одно из самых необычных зданий столицы — так называемый "Дом с кошками". Что о нем известно?