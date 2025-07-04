В них больше может не загореться свет: как в Киеве выглядит заброшенный "Дом тысячи окон"
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Верхние этажи здания уже начали разрушаться
Киев славится множеством уникальных архитектурных жемчужин. Среди них — "Дом плачущей вдовы", где когда-то останавливался Путин, и таинственный "Дом тысячи окон", притягивающий своей мистической атмосферой.
"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит это уникальное здание и что о нем известно. Мы узнали некоторые интересные факты.
"Дом тысячи окон" в Киеве — как выглядит и где находится
Одним из самых красивых и загадочных зданий Киева является "Дом тысячи окон" или "Дом-колодец", который находится на улице Тарасовской 9‑А. Его построили в 1913 году и принадлежал он семье Михельсон, которая на тот момент считалась одной из самых богатых в Киеве.
Этот шестиэтажный дом был оборудованный всеми современными коммуникациями, там был водопровод, электричество, канализация и лифт. Просторные квартиры с потолками высотой более четырех метров украшались лепниной и поражали своим размахом.
В 1917‑1918 годах жилой комплекс превратился в множество коммунальных квартир — тогда его помещения заселили несколько семей и организаций. Как рассказывали местные жители, до того, как дом пришел в упадок, в нем был корпус пищевого университета (НИУХТ), кабинеты и аудитории, а на первых этажах были обустроены музыкальные студии.
Здание называют "Дом тысячи окон" из-за его уникальной геометрии: огромный внутренний двор-колодец окружен многочисленными окнами, которые будто наблюдают за каждым посетителем. Все, кто посещает эту локацию, говорят, что атмосфера там одновременно завораживает и пугает.
Но уникальный дом давно стоит заброшенный, его верхние этажи уже начали разрушаться поэтому если не принимать мер, в этих окнах больше никогда не загорится свет.
Исследователь Киева Кирилл Степанец на своей странице в Facebook опубликовал фотографии загадочного дома, отметив, что "молчаливый гигант выглядывает десятками пустых окон-глазниц, и создает неописуемую атмосферу".
Свежей информации об объекте, в частности касающейся его реставрации, в открытом доступе пока нет.
"Телеграф" писал ранее, что в Киеве на улице Гоголевской, 23, находится одно из самых необычных зданий столицы — так называемый "Дом с кошками". Что о нем известно?