Через Росію там вмирають рідкісні тварини: як виглядають Тузловські лимани і як туди потрапити

У парку мешкають рідкісні види тварин

Річки, озера, водоспади та ставки і не тільки — це те, чим багата наша країна. Місць для відпочинку в літню пору є достатньо, лише кілька годин їзди. Одним із цікавих природних парків є Тузловські лимани на Одещині.

"Телеграф" розкаже більше про Тузловські лимани в Одеській області, що можна побачити у цьому місці та що там відбувається зараз.

Що відомо про Тузловські лимани

Тузловські лимани — це природоохоронна територія, розташована у Білгород-Дністровському районі Одещини. З 1996 року вони входять до Рамсарських водно-болотних угідь України, тож охороняються міжнародною конвенцією.

Природний парк на Одещині з'явився у 2010 році. Тодішній президент України Віктор Ющенко видав указ про "збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів Північного Причорномор'я". Він пролягає у межиріччі Дунаю та Дністра.

Тузловські лимани на Одещині, фото sky-post.odesa.ua

Територія Тузловських лиманів простягається на 27865 гектара земель. Сюди входять:

2022 гектари земель запасу, зокрема Піщаної коси Чорного моря та частини лиманів Шагани, Алібея та Бурнаса;

25843 гектара земель, якими користується "Саратське лісове господарство";

21186,03 земель водного фонду, серед яких — лимани Солоне, Хаджидер, Карачаус;

882,79 гектара прилеглої акваторії Чорного моря.

Що можна побачити на Тузловських лиманах

У парку можна побачити понад 40 видів рідкісних видів птахів, які входять до Червоної книги, а також 60 видів риб і 37 видів ссавців. Деякі птахи приземляються на території, аби потім летіти до Азії та Африки, тоді як інші прямо там і гніздують.

Рідкісні тварини на лиманах, фото БРДА

Серед рідкісних залітних птахів — фламінго рожевокрилі, сиворакші, кулики-довгоноги, кропив'янки середземноморські. А у 2000-х там з'явилися і шакали. Також на території парку ростуть формації морської трави камки малої, які входять до Зеленої книги України. Є і макові поля.

У 2020 році стало відомо, що 5 з 13 лиманів висохли через порушення водообміну між заповідними водоймами і Чорним морем. Водночас утворюються поклади солі. У 2021 році з'явилася вимоїна, тож водообмін відновився.

Кілька лиманів висохло, фото inside-ua.com

Через вторгнення окупантів парк постраждав від обстрілів і уламків ракет. Зберігається загроза мін. Також на узбережжі Чорного моря помітили мертвих дельфінів та інших китоподібних. Їхню загибель пов'язують із активністю російського військово-морського флоту.

У 2022 році Спеціалізована екологічна прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом масового знищення тварин. Воно сталося через війну, почату Росією проти України. Дії країни-окупантки кваліфікують як екоцид. Також тут почало висихати унікальне рожеве озеро.

Через війну Росії тварини гинуть, фото БРДА

Рожеве озеро, фото "Південь сьогодні"

У 2024 році на території лиманів зафіксували факти масового браконьєрства. Однак державних аудиторів не допустили у парк, через що вони почали кримінальне провадження. Також у 2024-2025 роках на лиманах помітили багато гусей. Вони потрапили туди з окупованих територій Херсонщини та Криму.

Як дістатися до Тузловських лиманів

Найпростіше — дістатися власним транспортом до Одеси, а потім до курортних селищ Тузла або Лебедівка дорогою Т-1610. Коса починається у Лебедівці, якою можна дійти до озера Бурас.

Щоб дістатися на лимани, треба їхати в Одесу, фото inside-ua.com

Якщо їхати громадським транспортом, спершу треба дістатися до Одеси. З неї треба пересісти на маршрутку до Расейки, а потім йти пішки, орієнтуючись на вказівні знаки.

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