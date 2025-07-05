Один із найгарніших будинків із сумною історією: який вигляд мав Будинок Руссова в Одесі раніше

Будівлю ледь не втратили

У багатьох містах є будівлі, які не просто прикрашають вулиці, а стають їхніми символами. Такі будинки впізнають з першого погляду, про них розповідають туристам, їх фотографують на згадку. Серед численних архітектурних перлин Одеси особливе місце посідає Будинок Руссова, розташований на вулиці Садовій, біля самої Соборної площі.

Прибутковий будинок Руссова було зведено у 1897–1900 роках на замовлення відомого мецената, колекціонера та підприємця Олександра Петровича Руссова. Проєкт будівлі розробив архітектор Лев Чернігов, а оформленням фасаду займався Вадим Шмідт. Результатом стала велична чотириповерхова споруда з розкішно оздобленим фасадом.

Будинок Руссова у 1920-ті

На першому поверсі будівлі розміщувалися престижні торговельні заклади, зокрема аптека Гаєвського та Поповського.

Після смерті Руссова у 1908 році будинок викупив Антон Еразмович Гаєвський, власник аптеки. У 1912 році інженер Медокс добудував до будинку два балкони.

З приходом радянської влади будівлю частково переобладнали під комунальні квартири, а аптеку націоналізували. Лише після здобуття Україною незалежності аптека знову стала приватною — її успадкувала нащадок Поповського, Неля Йосипівна.

Будинок Руссова на старій листівці

Поступово будівля занепадала. У 2004 році розпочалась реконструкція, але вже у 2009 році сталася перша велика пожежа, яка знищила значну частину верхніх поверхів, дах і башточки. Пожежу назвали "актом вандалізму", а сам будинок — аварійним.

Так виглядав будинок Руссова у 2016 році.

Згодом у ньому сталися нові займання: у 2012 році постраждали нижні поверхи, а у 2013 році вогонь зруйнував перекриття між другим і третім поверхами. Пожежі супроводжувалися руйнуванням конструкцій, і частина будинку фактично розсипалася. Попри це, аптека на першому поверсі продовжувала працювати.

Будинок Руссова після реставрації, 2020 рік

У 2018 році почалися повноцінні реставраційні роботи, і вже за півтора року оновлений Будинок Руссова урочисто відкрили. Мешканцям міста продемонстрували оновлений фасад і архітектурне підсвічування, але незабаром почали відпадати елементи декору, що викликало запитання щодо якості виконаних робіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про легендарний будинок у Дніпрі, який розтягнувся майже на кілометр.