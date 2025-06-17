Залишилися лише фотографії: як виглядав один із перших готелів в Одесі

Його знесли у 2008 році

Коли приїжджаєш у незнайоме місто, перше, що запам'ятовується — це готель. Для Одеси, куди завжди їхали за морем, сонцем і настроєм, готелі відігравали та відіграють важливу роль. Одним зі знакових готелів міста був "Імперіал", пізніше відомий як "Спартак". Він розташовувався в самому центрі Одеси майже два століття, але потім готель вирішили знести.

Історія майбутнього готелю почалася ще в 1830-х роках, коли на цій ділянці знаходився прибутковий будинок надвірного радника І. Ольховського. Будівля поєднувала в собі майстерні, комерційні контори та мебльовані кімнати. А вже в 1840-х тут з'явився готель, заснований братами Ількевичами — лікарем Михайлом та Осипом Ількевичем. У довіднику 1849 року він згадується серед восьми інших, що існували на той момент в Одесі.

"Імперіал" на старій листівці

Велике перетворення відбулося через сорок років, коли в 1889 році польський архітектор Фелікс Гонсіоровський побудував на цьому місці нову чотириповерхову будівлю в стилі неоренесанс. Це вже був повноцінний готель — "Імперіал", що відповідав стандартам європейських готелів того часу: просторі, світлі номери, чистота, комфорт, сучасна білизна та навіть імпортні матраци. При цьому, попри високі стандарти, ціни залишалися доступними — від 75 копійок до 5 рублів на добу.

На першому поверсі готелю розташовувалися магазини, а житло розміщувалося вище, поверхи ставали все нижчими в міру підйому: від 4,5 метрів на першому — до 2,75 метра на останньому. Готель позиціонувався як місце "для сімейних та комерсантів".

На початку XX століття новим власником "Імперіалу" став грек А.Д. Параскева, купець і меценат. Він оновив інтер'єри, покращив ресторан і збільшив кількість номерів до 60, щоб встигнути до промислової та сільськогосподарської виставки 1910 року. Завдяки цим зусиллям готель перемістився з розряду "другокласних" до "першокласних" у путівниках по Одесі.

"Імперіал" в Одесі, фото травень 1917 року

Після революції готель націоналізували, а в 1930 році перейменували на "Спартак". У період НЕПу будівля перейшла у відання Комунального готельного тресту, кількість номерів знову скоротилася до 54. У ті роки готелі, включно зі "Спартаком", могли надавати кімнати в рахунок натуральної орендної плати — таке незвичайне рішення демонструє реалії епохи.

Попри складні десятиліття, готель продовжував працювати, приймав гостей і навіть знаменитостей. Відомо, що тут зупинявся Михайло Булгаков, коли ставив у театрі п'єсу "Біг". Після війни будівлю реконструювали під керівництвом архітектора Павловської.

Готель "Спартак"

Готель "Спартак" з фасадом на Дерибасівську був класичним зразком міської архітектури кінця XIX століття. Але у 2008 році будівлю виключили з реєстру пам’яток архітектури та знесли. На його місці планувався висотний торговий центр, але проєкт так і не було реалізовано.

Знесення "Спартака", фото: "Думська"

Роки потому обговорювалася можливість побудувати восьмиповерховий комплекс, потім — чотириповерхову будівлю з мансардами. Насправді ж весь цей час на місці колишнього готелю розташовувався ярмарок.