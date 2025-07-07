Що не можна категорично робити 7 липня, щоб не залишитись без гроша у кишені

Сьогодні вшановується ікона, що символізує страждання Спасителя людства

Цього понеділка за новоюліанським церковним календарем християни східного обряду зустрічають День ікони Матері Божої Неустанної Помочі. За старим стилем 7 липня відзначається день Іоанна Предтечі, або у народі — свято Івана Купала.

Ікона Матері Божої Неустанної Помочі вважається однією з найвідоміших серед православних вірян та греко-католиків в Україні. На ній зображено Пресвяту Богородицю з немовлям Ісусом на руках. Вона одягнена в червоно-синій одяг із золотими прикрасами, а її голову вінчає корона, усипана коштовностями.

Маленький Ісус на іконі дивиться на архангелів Михайла та Гавриїла. У їхніх руках — хрест, цвяхи та списи, що символізують майбутні страждання Христа заради спасіння людей.

Ікона Матері Божої Неустанної Помочі. Фото: psdsale.com

Ікона була створена в XIV столітті в Константинополі (нині Стамбул), а пізніше опинилася у Римі. 1499 року її встановили у церкві Святого Матвія. У 1866 році за указом папи Пія IX ікону передали католицькому чернечому ордену, і з того часу вона знаходиться у церкві святого Альфонса на Есквіліні.

Що не можна робити 7 липня

Прати речі — можна "вимити" грошову удачу.

Сумувати, плакати, піддаватися зневірі – такий стан затягнеться надовго.

Давати у борг гроші – повертатимуть їх насилу.

Заводити нові стосунки, одружуватися — до швидкого розставання чи розлуки назавжди.

Народні прикмети 7 липня

Помутніло небо — до негоди.

Ранковий дощ — буде поганий урожай.

Увечері кричать журавлі — чекай на хорошу погоду.

У кого іменини 7 липня

Сьогодні іменини святкують Марія, Герман, Сергій, Євдокія, Єфросинія, Хома та Павло.

Свята та події 7 липня

День працівника природно-заповідної справи в Україні

Всесвітній день прощення (Global Forgiveness Day)

Міжнародний день миру та любові

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.