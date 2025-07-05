Блакитна вода, чистий пляж і не тільки: у центрі України є мальовниче озеро, як туди дістатися

На озері є безкоштовні та платні зони відпочинку

У Києві можна знайти пляжі з чистою та безпечною водою, що ідеально підходять для відпочинку. Але якщо хочеться поїхати якомога далі від міської суєти та насолодитися по-справжньому мальовничою природою, варто вирушити на "Блакитне озеро" у селі Підгірці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає водоймище і що пропонують відвідувачам. Ми дізналися, як туди дістатися.

"Блакитне озеро" в селі Підгірці — що пропонують відвідувачам

Ця водойма давно стала однією з найпопулярніших локацій для сімейного відпочинку. Річ у тому, що озеро може похвалитися кришталево чистою водою, піщаними пляжами та зручним заходом у воду.

"Блакитне озеро" у селі Підгірці

Блакитне озеро має площу близько 28 гектарів, а його максимальна глибина становить до 8 метрів. По всій береговій лінії знаходяться високі дерева, кілька піщаних пляжів та трав'янистих галявин.

Вода в озері чиста та блакитна

На території є як безплатні, так і платні пляжі для відпочинку. Для відвідувачів облаштували кабінки для перевдягання, туалет та умивальники. На платних пляжах клієнтам пропонують шезлонги, парасольки та інші зручності. На території працюють кафе, волейбольні майданчики, бари та інше, також можна орендувати альтанку.

Як виглядає "Блакитне озеро" у Підгірцях під Києвом

Вартість вхідного квитка залежить від дня тижня та вибраних послуг. Наприклад, щоб відпочити на пляжі "Лобстер", доведеться заплатити 400 грн (ціна за вхід з понеділка по п’ятницю) та 500 гривень (вхід у суботу та неділю). Також можна орендувати бунгало, футбольне поле та тенісний корт.

На "Блакитному озері" є платні та безкоштовні пляжі

Вартість входу на пляж "Імперія" складає 200 грн (з понеділка по п’ятницю) та 250 грн (субота та неділя). На цьому пляжі розташовано 10 альтанок, які можна взяти в оренду.

Скільки коштує вхід на платні пляжі "Блакитного озера"

Як дістатися до "Блакитного озера" у селі Підгірці

Мальовнича водойма знаходиться в Київській області, Обухівському районі, населеному пункті Підгірцях. До нього дістатися можна громадським транспортом (маршрутками №789 та №309) зі станції метро "Видубичі" до зупинки "село Підгірці". Дорога триватиме близько 30 хвилин.

"Блакитне озеро" у Київській області

Найпростіше їхати власним автомобілем Обухівською трасою, автошляхом Н01, у бік населеного пункту Таценки й до села Підгірці. Час у дорозі займе 15-20 хвилин. Але паркування на території пляжу платне.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є чимало мальовничих озер, ідеальних для літнього відпочинку, що особливо мають лікувальні властивості. Одне з таких — Солонець-Тузли, яке розташоване біля Чорноморського узбережжя у селі Рибаківка Миколаївської області.