Його називають "українським Лох-Нессом": де знайти таємниче озеро, на дні якого живе чудовисько

Навіть з одного вигляду на озеро стає страшно

Волинське озеро Сомин здобуло славу завдяки таємничому чудовиську, яке нібито живе у його водах. Водойма потрапила до топу найстрашніших місць України через численні легенди про велетенське створіння.

Озеро розташоване біля села Сомин Турійського району Волинської області та має карстове походження. Площа водної поверхні становить близько 124 гектарів, а максимальна глибина досягає 56 метрів. "Телеграф" розповість легенди, які пов'язані з цією водоймою.

За найпопулярнішою легендою, у глибинах озера живе велетенський древній сом, який може досягати кількох десятків метрів у довжину.. Це таємниче озеро вважається найбільш загадковим в Україні — його навіть порівнюють з шотландським Лох-Несом. За місцевими переказами, близько трьох десятиліть тому мешканці спостерігали незвичайну істоту з головою, схожою на зміїну, та тілом, що нагадувало крокодиляче.

А старожили вірять, що вода в озері особлива та лікує втому і змиває тривогу.

Озеро належить до "Соминського" гідрологічного заказника та інтенсивно евтрофікується (поступово перетворюється на болото — Ред.). У водах росте латаття біле, яке включене до Зеленої книги України.

Щодо купання, чиста вода дозволяє займатися плаванням і підводним полюванням. Кілька років тому відбулося зариблення озера коштом місцевих жителів та рибалок-любителів. Поблизу водойми розташовані джерела криничної води та невеликий ліс.

Озеро Сомине

Озеро Сомине де розташоване

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у центрі України є мальовниче озеро. Ця водойма давно стала однією з найпопулярніших локацій для сімейного відпочинку.