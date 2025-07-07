Дух лісу танцює навколо вогнищ: де в Україні є озеро, біля якого за переказами мешкають мавки

На звичайному автомобілі туди не дістатися

У дикому серці Карпат серед високих гір і вічнозелених сосен сховалося одне незвичайне озеро — Жерепове. Це льодовикова водойма, розташована в урочищі Гаджина, у Верховинському районі Івано-Франківської області. Вона розташована на висоті близько 1600 метрів над рівнем моря.

Про це розповідає Funtime. Жерепове має льодовикове походження, його площа – приблизно 163 квадратні метри, а глибина – менше ніж пів метра.

Вода в озері – прозора та прохолодна, що особливо приємно у спеку, а рідкісна флора навколо робить пейзаж просто казковим. Водойма оточена густими модринами та заростями сланкої сосни (жерепу), від якої й походить його назва. Варто зазначити, що довкола озера росте отруйний строкатий аконіт, тому туристам слід бути обережними.

Тут немає людей, але живуть лісові духи

За місцевими легендами ліс навколо озера населений міфічними істотами Карпат. Тут мешкають мавки та дух лісу Чугайстер. Кажуть, вони з’являються біля вогнищ на заході сонця і танцюють серед тіней, що тріпотять — немов відповідаючи на поклик дикої природи.

Тут не блукають юрби туристів — лише тиша, ліс та нічні зірки. Місце ідеально підійде людям, які хочуть насолодитися самотою та злитися з природою. Тут можна поставити кемпінг та влаштувати фотосесію на тлі величних гірських хребтів.

Поруч з озером розташовані й інші природні пам’ятки – це і високогірні полонини, і вершини гір, такі як Ребра та Шпіці, що ідеально підходять для любителів піших походів та альпінізму.

Озеро Жерепове

Сюди не просто дістатися

Дорога до цих місць непроста – на звичайному автомобілі до самого озера проїхати не вийде. Дістатися озера Жерепове можна із села Бистрець. Спочатку треба поїхати дорогою "Верховина-Ворохта" до села Ільці, звідти повернути у напрямку Красника та продовжити подорож уздовж річки Чорний Черемош.

Від села Бистрець до урочища Гаджина, а потім і до самого водоймища доведеться йти пішки або добиратися всюдиходом.

Озеро Жерепове на карті

Озеро Жерепове — це не просто водоймище, це портал в іншу реальність: де ліс наповнений шепотінням древніх міфів, духи природи оживають при світлі багать, а міський шум і суєта відступають перед величчю і тишею гір.

Раніше ми розповіли, де на Волині знаходиться озеро Велимче, оточене хвойним лісом. Серед місцевих та гостей області воно стало улюбленим місцем для відпочинку влітку.