"Как тебе такое, Ким Чен Ын?" Минюст сильно оконфузился с видео о Стефанишиной и смартфонах

Украинцы возмущены и называют это кринжем

В сети завирусилось видео, где работники Министерства юстиции показывают, что якобы у них на заставке телефона стоит глава ведомства Ольга Стефанишина. Скорее всего, этот ролик был создан, чтобы поддержать топ-чиновницу, однако сеть не оценила такой подход.

Утром 8 июля видео появилось на официальной странице Минюста в ТикТок, но впоследствии его удалили. Однако в сети немало каналов опубликовали ролик, который возмутил украинцев.

На видео работников министерства просят показать, кто у них на заставке телефона. И у всех стоит Ольга Стефанишина, что удивило украинцев. Ведь, прежде всего, вокруг главы ведомства бушует коррупционный скандал.

По мнению журналиста и экс-депутата Игоря Мирошниченко, это видео — кринж. Он не понимает, зачем вообще выставлять этот постановочный ролик. Пользователи в сети тоже возмущены таким креативом. Уже даже начали создавать мемы.

"Кто сказал, что в Министерстве, которое возглавляет человек с подозрением и тянущимся со времен Януковича криминальным шлейфом, работают адекваты? Как объяснить людям, что размещать на заставке гаджетов портреты начальника и кичиться этим на постановочных видео — это кринж самого высокого уровня?" – написал он.

Сообщение Мирошниченко

Мем о Стефанишине

Более того, на новой странице Минюста в ТикТок опубликовали еще одно видео, которое возмутило граждан. На нем якобы работница ведомства просит у руководителя отпуск под трендовый трек Dame Un Grrr. Под сообщением всего один комментарий, освещающий мнение большинства.

"Ну, это официальный ТикТок Минюста? Вы серьезно?" – пишет пользователь.

Напомним, что недавно у Стефанишиной обнаружили необоснованную недвижимость в элитном районе столицы. Также ее обвиняют в хищении 2,5 млн грн из-за злоупотребления служебным положением. Еще она фигурирует в скандале с распределением арестованных активов АРМА — приближенные к Стефанишиной лица получили в управление ряд объектов, в том числе Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп Алексей Гончаренко устроил перепалку со Стефанишиной в Раде.