Рус

Коли кондиціонер — недосяжна мрія: соцмережі вибухнули жартами про спеку (фото, відео)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Спекотне літо надихає українців на меми
Спекотне літо надихає українців на меми. Фото Колаж "Телеграфу"

Гумор та іронія стали для українців способом знизити градус емоцій і хоча б на мить посміятися над тим, що переживають усі

Липнева спека, яка охопила більшість регіонів України, змушує людей не лише шукати тінь та холодну воду, а й активно реагувати в мережі. Так, нині шириться хвиля жартів, присвячених аномальній температурі.

"Телеграф" відібрав найяскравіші меми.

Користувачі порівнюють себе з кукурудзою, яка під дією сонця перетворюється на попкорн. Один із найпопулярніших мемів зображує жовту кукурудзину, яка запитує: "Надворі спека?", а у відповідь — роздратоване "Замовкни" від вже "розпухлого" попкорну з обличчям, відвернутим від палючого сонця.

Меми та смішні картинки про спеку в Україні
Українці активно жартують про спеку

Інші жарти стосуються повсякденних ситуацій, знайомих кожному. Наприклад, чоловік, який щойно вийшов із душу, витерся й одягнувся — і вже знову мокрий від поту. Мем має лаконічний підпис — "Літо…".

Меми та смішні картинки про спеку в Україні
Українці активно жартують про спеку

У ще одному іронічному колажі використано образ з фільму про Бетмена: половина обличчя персонажа Харві Дента — обгоріла, друга — ні. Коментар до зображення: "Коли сів на сонячну сторону в маршрутці". Це жарт, який особливо "болить" тим, хто користується громадським транспортом у години пік.

Меми та смішні картинки про спеку в Україні
Українці активно жартують про спеку

Ситуацію з маршрутками продовжує ще один популярний мем, де супергерої намагаються зрозуміти, що трапилось із товаришем. Виявляється, він сидів біля вікна, через яке "дуло", і пасажирка похилого віку зачинила його. Результат — перегрітий пасажир, який почувається буквально "вареним".

Меми та смішні картинки про спеку в Україні
Українці активно жартують про спеку

Не менш смішний жарт — про "боковушку" у плацкартному вагоні в +30°. Мандрівники легко впізнають себе в образі бегемота, який лежить у тісному кутку без доступу до свіжого повітря.

Меми та смішні картинки про спеку в Україні
Українці активно жартують про спеку

Меми торкаються й сільської тематики. Один із них — про обідню роботу на городі. Двоє працівників біля розпеченої печі жартують: "Оце ти, Галя, круто придумала — в обід буряки посапати". Він підкреслює нераціональність фізичної праці у спекотні години дня.

Меми та смішні картинки про спеку в Україні
Українці активно жартують про спеку

З'явилося також відео в стилі POV: глядач "прокидається зранку, а на вулиці вже +30°", — на фоні — спітнілий співак Джеймс Барун.

А на цій картині в стилі класичного живопису жінка лежить, а на неї дме вентилятор. Текст: "Коли знайомі питають, які я маю плани на сьогодні". Мем іронізує над тим, як у спеку головний план — це просто вижити в прохолодному місці.

Меми та смішні картинки про спеку в Україні
Українці активно жартують про спеку

Іронічний напис: "Небувала спека вразила сьогодні Україну. Старожили кажуть, що востаннє така погода була вчора". Мем висміює постійне перебільшення погодних новин і типову для літа жару, яка щороку повторюється.

Меми та смішні картинки про спеку в Україні
Українці активно жартують про спеку

Коли термометри показують +35°, а кондиціонери не справляються, — залишається гумор.

Раніше "Телеграф" публікував найвлучніші та найсмішніші меми про кабачкове "нашестя".

Теги:
#Погода #Спека #Літо #Соцмережі #Меми