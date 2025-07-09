Коли кондиціонер — недосяжна мрія: соцмережі вибухнули жартами про спеку (фото, відео)

Гумор та іронія стали для українців способом знизити градус емоцій і хоча б на мить посміятися над тим, що переживають усі

Липнева спека, яка охопила більшість регіонів України, змушує людей не лише шукати тінь та холодну воду, а й активно реагувати в мережі. Так, нині шириться хвиля жартів, присвячених аномальній температурі.

"Телеграф" відібрав найяскравіші меми.

Користувачі порівнюють себе з кукурудзою, яка під дією сонця перетворюється на попкорн. Один із найпопулярніших мемів зображує жовту кукурудзину, яка запитує: "Надворі спека?", а у відповідь — роздратоване "Замовкни" від вже "розпухлого" попкорну з обличчям, відвернутим від палючого сонця.

Українці активно жартують про спеку

Інші жарти стосуються повсякденних ситуацій, знайомих кожному. Наприклад, чоловік, який щойно вийшов із душу, витерся й одягнувся — і вже знову мокрий від поту. Мем має лаконічний підпис — "Літо…".

Українці активно жартують про спеку

У ще одному іронічному колажі використано образ з фільму про Бетмена: половина обличчя персонажа Харві Дента — обгоріла, друга — ні. Коментар до зображення: "Коли сів на сонячну сторону в маршрутці". Це жарт, який особливо "болить" тим, хто користується громадським транспортом у години пік.

Українці активно жартують про спеку

Ситуацію з маршрутками продовжує ще один популярний мем, де супергерої намагаються зрозуміти, що трапилось із товаришем. Виявляється, він сидів біля вікна, через яке "дуло", і пасажирка похилого віку зачинила його. Результат — перегрітий пасажир, який почувається буквально "вареним".

Українці активно жартують про спеку

Не менш смішний жарт — про "боковушку" у плацкартному вагоні в +30°. Мандрівники легко впізнають себе в образі бегемота, який лежить у тісному кутку без доступу до свіжого повітря.

Українці активно жартують про спеку

Меми торкаються й сільської тематики. Один із них — про обідню роботу на городі. Двоє працівників біля розпеченої печі жартують: "Оце ти, Галя, круто придумала — в обід буряки посапати". Він підкреслює нераціональність фізичної праці у спекотні години дня.

Українці активно жартують про спеку

З'явилося також відео в стилі POV: глядач "прокидається зранку, а на вулиці вже +30°", — на фоні — спітнілий співак Джеймс Барун.

А на цій картині в стилі класичного живопису жінка лежить, а на неї дме вентилятор. Текст: "Коли знайомі питають, які я маю плани на сьогодні". Мем іронізує над тим, як у спеку головний план — це просто вижити в прохолодному місці.

Українці активно жартують про спеку

Іронічний напис: "Небувала спека вразила сьогодні Україну. Старожили кажуть, що востаннє така погода була вчора". Мем висміює постійне перебільшення погодних новин і типову для літа жару, яка щороку повторюється.

Українці активно жартують про спеку

Коли термометри показують +35°, а кондиціонери не справляються, — залишається гумор.

Раніше "Телеграф" публікував найвлучніші та найсмішніші меми про кабачкове "нашестя".