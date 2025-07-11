Її ретельно ховають від камер і людей: як виглядає дружина "правої руки" Путіна Патрушева

Олені 70 років, і в мережі можна знайти лише кілька її фотографій

Помічник російського диктатора Путіна Микола Патрушев, "гаманець" якого одружений з українкою, перебуває у шлюбі півстоліття. Про його дружину майже нічого невідомо та фотографій жінки в інтернеті "кіт наплакав".

Втім, деякі дані про благовірну Патрушева все ж таки є. "Телеграф" розповідає, що звати дружину "правої руки" Путіна Олена й у минулому вона вивозила з Росії металолом.

Покохала КДБіста

Пропагандистські росЗМІ уникають можливості хоч щось написати про сімейство одіозного чиновника, проте це не стосується кількох опозиційних платформ. Наприклад, свого часу про Олену Патрушеву у 2014 році трохи розповіли журналісти Олексія Навального, який перебував у російській колонії та помер у 2024 році.

Дружина Миколи Патрушева — Олена Миколаївна (у дівоцтві Ігнащенкова), яка народилася 1955 року. Вони одружилися 1976 року, коли їй було 21, а йому — 25. Тоді Патрушев працював у КДБ по Ленінградській області.

Весілля Патрушевих у 1976 році

У молодості Олена працювала лікарем ультразвукової діагностики (УЗД), а пізніше – співробітником Внєшекономбанку. 1993 року разом із нинішнім послом РФ у Білорусі Борисом Гризловим та іншими соратниками чоловіка заснувала ТОВ "Борг", що займалося експортом металолому — компанія безпосередньо вивозила брухт і кольоровий метал за кордон. У 1993 році структура викликала питання щодо можливого використання зв’язків ФСБ для отримання вигідних контрактів та ліцензій.

На Олену також оформлено ділянку елітної землі площею 4541 кв. м у підмосковному селищі Срібний Бір. Інших значних активів та джерел доходу у неї виявлено не було.

Будинок Патрушевих у Срібному Борі під Москвою. Фото: navalny.com

Де зараз Олена Патрушева

Кар’єра і зовнішність дружини секретаря Радбезу РФ залишаються поза увагою громадськості. У свої 70 років вона не веде соціальних мереж і вкрай рідко супроводжує чоловіка на публічних подіях. Лише у 2019 році Патрушеву "застали" з чоловіком на Параді перемоги у Москві 9 травня:

Фото: Getty Images

Відомо, що Патрушеві мають двох дорослих синів — Дмитра та Андрія. Обидва обіймають впливові посади, і лише одного з них називають наступником Путіна на посаді президента Росії.