Ее тщательно прячут от камер и людей: как выглядит жена "правой руки" Путина Патрушева

Елене 70 лет, и в сети можно найти лишь несколько ее фотографий

Помощник российского диктатора Путина Николай Патрушев, "кошелек" которого женат на украинке, находится в браке полвека. О его супруге почти ничего неизвестно и фотографий женщины в интернете "кот наплакал".

Впрочем, некоторые данные о благоверной Патрушева все же есть. "Телеграф" рассказывает, что зовут жену "правой руки" Путина Елена и в прошлом она вывозила из России металлолом.

Полюбила КГБиста

Пропагандистские росСМИ избегают возможности хоть что-то написать о семействе одиозного чиновника, однако это не касается пары оппозиционных платформ. К примеру, в свое время о Елене Патрушевой в 2014 году немного рассказали журналисты Алексея Навального, который находился в российской колонии и умер в 2024 году.

Жена Николая Патрушева — Елена Николаевна (в девичестве Игнащенкова), родившаяся в 1955 году. Они поженились в 1976 году, когда ей было 21, а ему — 25. В то время Патрушев работал в КГБ по Ленинградской области.

Свадьба Патрушевых в 1976 году

В молодости Елена работала врачом ультразвуковой диагностики (УЗИ), а позже — сотрудником Внешэкономбанка. В 1993 году вместе с нынешним послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым и другими соратниками мужа учредила ООО "Борг", занимавшееся экспортом металлолома — компания напрямую вывозила лом и цветной метал за границу. В 1993 году структура вызывала вопросы о возможном использовании связей ФСБ для получения выгодных контрактов и лицензий.

На Елену также оформлен участок элитной земли площадью 4541 кв. м в подмосковном поселке Серебряный Бор. Других значимых активов и источников дохода у нее обнаружено не было.

Дом Патрушевых в Серебряном Бору под Москвой. Фото: navalny.com

Где сейчас Елена Патрушева

Карьера и внешность супруги секретаря Совбеза РФ остаются вне поля зрения общественности. В свои 70 лет она не ведет социальные сети и крайне редко сопровождает мужа на публичных событиях. Лишь в 2019 году Патрушеву "застали" с мужем на Параде победы в Москве 9 мая:

Фото: Getty Images

Известно, что у Патрушевых есть двое взрослых сыновей — Дмитрий и Андрей. Оба занимают влиятельные посты, и лишь одного из них называют сменщиком Путина на посту президента России.