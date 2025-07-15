Народився у Полтаві і був популярним в Україні: де зараз і що каже про війну секс-символ 90-х Козаченко

Артист став поширювати кремлівську пропаганду

Чимало українських співаків народилися в Україні, але будували кар'єру в Росії, наприклад співачка Любаша. Багато з них продовжують жити у країні-окупантці та мовчати про війну або взагалі її підтримувати. Йдеться про уродженця Полтави Вадима Козаченка.

"Телеграф" нагадає, що відомо про кар'єру співака, який обрав Росію, що він казав про війну, а також де зараз.

Що відомо про Вадима Козаченка

Козаченко народився у 1963 році в Полтаві. Виховували його здебільшого бабуся та дідусь. У дитинстві Вадим ходив на плавання, а згодом навчився грати на гітарі. Згодом Козаченко вступив до Полтавського військового училища імені Ватутіна. Водночас він продовжив займатися музикою і невдовзі хлопця обрали керівником ансамблю.

Через певний час Козаченку запропонував співпрацю військовий оркестр. Так Вадим почав виступати у Полтаві. Він відчув, що складно навчатися в училищі і виступати, тож вирішив покинути навчальний заклад. Родина не підтримувала Вадима у цьому рішенні.

Вадим Козаченко у військовому училищі, фото з мережі

Тоді Вадим заснував гурт "Угол зрения", а невдовзі отримав запрошення від ансамблю "Фестиваль" під керівництвом Максима Дунаєвського. Цей гурт написав музику до відомої стрічки "Д'Артаньян і три мушкетери". Через 2 роки співпраці Вадим пішов із колективу через різні погляди на музику в його учасників.

Після цього Козаченко долучився до гурту "Фрістайл". Найпопулярнішими їхніми треками стали "Рыжая девчонка", "Прощай навеки, последняя любовь", "Бог тебя накажет" і "Больно мне, больно". Пісні стали популярними у країнах колишнього Радянського Союзу.

Вадим Козаченко у молодості, фото з мережі

У 1992 році виконавець вирішив почати сольну кар'єру. Упродовж 7 років він записав 3 альбоми, популярними композиціями з яких стали "Желтая ночь", "Золушка", "Чужая", "Благослови на дальний путь". Наприкінці 90-х співак вирішив зробити паузу у кар'єрі, бо втомився від постійних концертів і телезйомок.

У 2005 році Козаченко повернувся на сцену. Він брав участь у шоу "Суперстар-2008", "Музичний ринг", "Один в один!". Також отримав звання Заслуженого артиста Росії.

Вадим Козаченко брав участь у різних російських телепрограмах, фото з мережі

У 2014 році співак одружився з шанувальницею Ольгою Мартиновою, але коли вона завагітніла, сказав: "Роби аборт, розлучайся і живи своїм життям". До того ж Козаченко називав Мартинову "шахрайкою, яка хоче отримати вигоду за допомогою вагітності". Хоча ДНК-тест підтвердив, що дитина Мартинової була від Козаченка.

Вадим Козаченко і Ольга Мартинова, фото з мережі

Будучи в шлюбі з Мартиновою, артист освідчився співвласниці "Русского радио" в США Ірині Аманті. Вони вже були одружені, але згодом розлучилися. Жінка розповідала, що через конфлікти з Мартиновою у Вадима стався серцевий напад.

"Мій чоловік зараз не виступає, і все через те, що він перебуває у жахливому стані. Ольга довела його до передінфарктного стану. Всі ці дзвінки по ночах, істерики, суди… Над життям Вадима нависла загроза", — заявила Аманті.

Шлюб із Мартиновою Козаченко вважав фіктивним. Також він сказав, що не буде утримувати сина, допоки суд не ухвалить відповідне рішення. Натомість у 2018 році співак знову побрався з Аманті.

Вадим Козаченко і Ірина Аманті, фото з мережі

Що каже про війну Вадим Козаченко

Співак підтримав криваву війну, розпочату Росією проти України. До того ж він називав свою батьківщину "країною 404", де "людям пудрять мозок". Виконавця ще у 2017 році внесли до бази "Миротворець" за поширення пропаганди, незаконні поїздки до окупованого Криму та виправдання агресії Росії проти України. Зараз він продовжує мешкати у країні-терористці.

У жовтні 2022 року Козаченка внесли до санкційного списку України за "пропаганду путінського режиму та підтримку військових дій проти України". Йому заборонений в'їзд до України. Співак-зрадник звинувачував у початку великої війни українську владу, а не диктатора Путіна. Натомість він називав війну "СВО", метою якої є так звана "денацифікація".

Козаченко підтримує війну Росії проти України, фото з мережі

На своїх сторінках у соцмережах запроданець продовжує поширювати кремлівські наративи та брехню по Україну. Також він хвалить диктатора Путіна за війну проти нашої держави і підтримує окупантів.

Козаченко у 2023 році, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну уродженка Кропивницького Марія Андрєєва. Вона грала дружину Сталіна.