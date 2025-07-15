Родился в Полтаве и был популярен в Украине: где сейчас и что говорит о войне секс-символ 90-х Козаченко

Артист стал распространять кремлевскую пропаганду

Многие украинские певцы родились в Украине, но строили карьеру в России, например певица Любаша. Некоторые продолжают жить в стране-оккупанта и молчать о войне или вообще ее поддерживать. Речь идет об уроженце Полтавы Вадиме Козаченко.

"Телеграф" напомнит, что известно о карьере певца, избравшего Россию, что он говорил о войне, а также где сейчас.

Что известно о Вадиме Козаченко

Козаченко родился в 1963 году в Полтаве. Воспитывали его в основном бабушка и дедушка. В детстве Вадим ходил на плавание, а потом научился играть на гитаре. Впоследствии Козаченко поступил в Полтавское военное училище имени Ватутина. В то же время он продолжил заниматься музыкой и вскоре парня избрали руководителем ансамбля.

Через некоторое время парню предложил сотрудничество военный оркестр. Так Вадим стал выступать в Полтаве. Он почувствовал, что сложно учиться в училище и выступать, поэтому решил покинуть учебное заведение. Семья не поддерживала Вадима в этом решении.

Вадим Козаченко в военном училище, фото из сети

Тогда Вадим основал группу "Угол зрения", а вскоре получил приглашение от ансамбля "Фестиваль" под руководством Максима Дунаевского. Эта группа написала музыку к известной ленте "Д’Артаньян и три мушкетера". Через 2 года сотрудничества Вадим ушел из коллектива из-за разных взглядов на музыку у его участников.

После этого Козаченко присоединился к группе "Фристайл". Самыми популярными их треками стали "Рыжая девчонка", "Прощай навеки, последняя любовь", "Бог тебя накажет" и "Больно мне, больно". Песни стали популярными в странах бывшего Советского Союза.

Вадим Козаченко в молодости, фото из сети

В 1992 году исполнитель решил начать сольную карьеру. В течение 7 лет он записал 3 альбома, популярными композициями из которых стали "Желтая ночь", "Золушка", "Чужая", "Благослови на дальний путь". В конце 90-х певец решил сделать паузу в карьере, потому что устал от постоянных концертов и телесъемок.

В 2005 году Козаченко вернулся на сцену. Он участвовал в шоу "Суперстар-2008", "Музыкальный ринг", "Один в один!". Также получил звание Заслуженного артиста России.

Вадим Козаченко принимал участие в разных российских телепрограммах, фото из сети

В 2014 году певец женился на поклоннице Ольге Мартыновой, но когда она забеременела, сказал: "Делай аборт, расставайся и живи своей жизнью". К тому же Козаченко называл Мартынову "мошенницей, которая хочет извлечь выгоду с помощью беременности". Хотя ДНК-тест подтвердил, что ребенок Мартыновой был от Козаченко.

Вадим Козаченко и Ольга Мартынова, фото из сети

Будучи в браке с Мартыновой, артист сделал предложение совладелице "Русского радио" в США Ирине Аманти. Они уже были в браке, но впоследствии развелись. Женщина рассказывала, что из-за конфликтов с Мартыновой у Вадима произошел сердечный приступ.

"Мой муж сейчас не выступает, и все из-за того, что он находится в ужасном состоянии. Ольга довела его до предынфарктного состояния. Все эти звонки по ночам, истерики, суды… Над жизнью Вадима нависла угроза", — заявила Аманти.

Брак с Мартыновой Козаченко считал фиктивным. Также он сказал, что не будет содержать сына, пока суд не примет соответствующее решение. В 2018 году певец снова обручился из Аманти.

Вадим Козаченко и Ирина Аманти, фото из сети

Что говорит о войне Вадим Козаченко

Певец поддержал кровавую войну, начатую Россией против Украины. К тому же он называл свою родину "страной 404", где "людям пудрят мозг". Исполнителя еще в 2017 году внесли в базу "Миротворец" за распространение пропаганды, незаконные поездки в оккупированный Крым и оправдание агрессии России против Украины. Сейчас он продолжает проживать в стране-террориста.

В октябре 2022 года Козаченко внесли в санкционный список Украины за "пропаганду путинского режима и поддержку военных действий против Украины". Ему запрещен въезд в Украину. Певец-предатель обвинял в начале великой войны украинскую власть, а не диктатора Путина. В то же время он называл войну "СВО", целью которой является так называемая "денацификация".

Козаченко поддерживает войну России против Украины, фото из сети

На своих страницах в соцсетях предатель продолжает распространять кремлевские нарративы и ложь про Украину. Также он хвалит диктатора Путина за войну против нашего государства и поддерживает оккупантов.

Козаченко в 2023 году, фото из сети

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