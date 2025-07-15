Як легко позбутися пня на ділянці: 5 простих способів, які дійсно працюють

Деякі способи можуть завдати шкоди навколишньому середовищу

Старий пень на ділянці — це не просто решта дерева, а справжня проблема. Він заважає використовувати простір, псує зовнішній вигляд саду та може стати розсадником грибка чи комах-шкідників.

Видалити його за допомогою техніки дорого, та й не завжди можливо. "Телеграф" зібрав доступні способи, які допоможуть позбутися пня самотужки.

Аміачна селітра: просто та ефективно

Один із найпопулярніших і недорогих методів – руйнування деревини за допомогою аміачної селітри. Все, що потрібно: просвердлити в пні кілька глибоких отворів та засипати в них селітру. Для активації процесу пень трохи зволожують. З часом селітра роз’їдає структуру дерева, перетворюючи її на пухку масу.

Щоб прискорити процес, можна регулярно додавати речовину до отворів, особливо після дощів. Через кілька місяців пень стане м’яким і піддасться видаленню навіть без особливих зусиль.

Сечовина: ще один варіант, який не зіпсує ґрунт

Інший щадний спосіб — використання сечовини. Вона також засипається в просвердлені отвори та активується водою. Поверх пня бажано укласти плівку, щоб зберегти тепло та прискорити реакцію. Деревина починає розкладатися вже через кілька місяців, а ґрунт при цьому залишається безпечним і придатним для подальшого використання. Це хороший вибір для тих, хто хоче позбавитися пня без шкоди для ділянки.

Купорос: користь та шкода

Якщо дерево було хворе або пошкоджене, доцільно застосувати залізний або мідний купорос. Цей спосіб діє повільно — до двох років, але ефективно запобігає поширенню інфекції.

Речовину розчиняють у воді та поливають пень. Купорос витягає вологу та висушує деревину. Однак варто враховувати, що речовина токсична для навколишніх рослин та ґрунту: зона навколо пня може втратити родючість на кілька років.

Кам’яна сіль: радикально, можливо навіть занадто

Один з найпростіших, але найменш екологічних способів — звичайна кухонна сіль. Її засипають в отвори в пні, накривають зверху плівкою. Процес висушування починається майже одразу. Через кілька місяців деревина втрачає міцність та руйнується. Однак сіль проникає у ґрунт і робить її непридатною для посадок надовго. Цей метод можна застосовувати лише на ділянках, де не планується вирощування рослин.

Спалювання: швидко та корисно, але потребує обережності

Якщо поблизу пня немає нічого, що може спалахнути, рекомендують просто спалити пень. Однак у випадку, коли поруч знаходяться будівлі, дерева, комунікації або займисті матеріали, цей метод використовувати небезпечно.

Для спалювання пня потрібно вибрати безвітряний день. У деревині свердлять кілька глибоких отворів, куди заливають рідину для розпалювання. Після вбирання пень підпалюють і залишають горіти під контролем.

Залежно від розміру та щільності деревини повне прогорання може тривати від 12 до 15 годин. Після закінчення процесу на місці пня залишиться зола, яку можна використовувати як добриво — вона збагачує ґрунт калієм та іншими мікроелементами, корисними для росту рослин.

Інфографіка показує, скільки часу йде за різних способів знищення пня

Який спосіб вибрати?

Вибір методу залежить від того, скільки часу ви готові чекати та що плануєте робити з ділянкою. Для швидкого результату найкраще підійде спалювання пня. Якщо ви не поспішайте і хочете зберегти ґрунт родючим — підійдуть сечовина або селітра. Купорос допоможе, якщо пень був заражений, а сіль варто застосовувати лише у крайніх випадках.

У будь-якому випадку важливо пам’ятати про безпеку: використовувати захисні рукавички, уникати попадання речовин у відкриті водоймища та ретельно дотримуватись інструкції. Так ви позбавитеся пня без зайвого ризику та шкоди для природи.

Нагадаємо, жовте листя на огірках сигналізує про проблеми, які можуть погіршити якість майбутнього врожаю. Причин появи може бути кілька: і грибкові захворювання, і неправильний полив, і несприятлива температура.