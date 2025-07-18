Їздить по дорогих курортах і носить брендовий одяг: де зараз онучка Ющенка та як виглядає

Онучка Ющенка насолоджується красивим життям

Третій президент України Віктор Ющенко є батьком п’яти дітей та дідусем п'яти онуків. Під час своєї політичної діяльності він часто з'являвся на офіційних заходах разом із дружиною, дітьми та онуками, демонструючи себе сім'янином.

Старша донька Ющенка — Віталіна — від першого шлюбу зі Світланою Колесник, народила трьох дітей: Доменіку, Віктора та Андріана. Донька Доменіка народилась у 1998 році від бізнесмена Михайла Гончара. Дівчина має ефектну зовнішність, тож користувачі мережі підозрювали, що вона вдавалась до пластичної хірургії. Йшлося про зменшення носа та видалення грудків біша. Однак Доменіка спростувала це, показавши фото з дитинства та юності.

Доменіка показувала себе в дитинстві, фото з її інстаграм-сторінки

Доменіка в юності, фото з її інстаграм-сторінки

У 2021 році онучка Ющенка взяла участь у співочому шоу "Голос країни-11". Вона виконала пісню гурту KAZKA — "Плакала", однак не змогла розвернути крісла тренерів. Віталіна розповідала виданню "Гордон", що донька засмутилась такому розвитку подій. Дівчина не мала претензій до самого проєкту, але їй було образливо, що не вийшло пройти далі.

Доменіка Ющенко - "Плакала"

"Я думаю, шо її трішки підламав той "Голос". Це не питання їхнє, це питання її. Я не хочу нікого звинувачувати. Просто вона сприйняла це так – не те щоб як образу. Їй сумно стало, що вона не змогла. Я їй пропонувала: "Давай продовжимо, просто вокалом позаймаємося", – ділилась Ющенко.

Віталіна також зазначила, що донька наразі шукає себе. Найбільше її цікавить дизайн і акторство, тож, ймовірно, Доменіка буде реалізовуватися в цих напрямках.

"Я думаю, що вона просто ще в пошуках себе і свого напрямку. Їй подобається дизайн, акторське мистецтво. Думаю, це можливо і поєднати. Нехай пробує", — додала Віталіна.

Віталіна та Доменіка Ющенки, фото "Світського життя"

На своїй інстаграм-сторінці Доменіка позиціює себе як акторка, модель та співачка. Вона демонструє лакшері-життя — подорожі по всьому світу, брендовий одяг і модні фотосесії. Зокрема, онучка Ющенка побувала у Парижі, Дубаї, Монако. Загалом вона надає перевагу гламуру та підкреслює свій статус.

Доменіка в Парижі, фото з інстаграм-сторінки

Доменіка на Мальдівах, фото з інстаграм-сторінки

Доменіка надає перевагу люксовим брендам, фото з інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшу доньку Віктора Ющенка. Вона активно показує себе у соцмережах.