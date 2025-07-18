Ездит по дорогим курортам и носит брендовую одежду: где сейчас внучка Ющенко и как выглядит

Внучка Ющенко наслаждается красивой жизнью

Третий президент Украины Виктор Ющенко является отцом пяти детей и дедушкой пяти внуков. В своей политической деятельности он часто появлялся на официальных мероприятиях вместе с женой, детьми и внуками, демонстрируя себя семьянином.

Старшая дочь Ющенко — Виталина — от первого брака со Светланой Колесник, родила троих детей: Доменику, Виктора и Андриана. Дочь Доменика родилась в 1998 году от бизнесмена Михаила Гончара. Девушка имеет эффектную внешность, поэтому пользователи сети подозревали, что она прибегала к пластической хирургии. Речь шла об уменьшении носа и удалении комков биша. Однако Доменика опровергла это, показав фотографии с детства и юности.

Доменика показывала себя в детстве, фото с ее инстаграм-страницы

Доменика в юности, фото с ее инстаграм-страницы

В 2021 году внучка Ющенко приняла участие в певческом шоу "Голос країни-11". Она исполнила песню группы KAZKA — "Плакала", однако не смогла развернуть кресла тренеров. Виталина рассказывала изданию "Гордон", что дочь расстроилась такому развитию событий. У девушки не было претензий к самому проекту, но ей стало обидно, что не получилось пройти дальше.

Доменика Ющенко — "Плакала"

"Я думаю, что ее немного подломал тот "Голос". Это не вопрос их, это вопрос ее. Я не хочу никого обвинять. Просто она восприняла это так — не то чтобы как обиду. Ей грустно стало, что она не смогла. Я ей предлагала: "Давай продолжим, просто вокалом занимаемся", — делилась Виталина.

Виталина также отметила, что дочь сейчас ищет себя. Больше всего ее интересует дизайн и актерство, поэтому, вероятно, Доменика будет реализовываться в этих направлениях.

"Я думаю, что она просто еще в поисках себя и своего направления. Ей нравится дизайн, актерское искусство. Думаю, это возможно и соединить. Пусть пробует", — добавила Виталина.

Виталина и Доменика Ющенко, фото "Светской жизни"

На своей инстаграм-странице Доменика позиционирует себя как актриса, модель и певица. Она демонстрирует лакшери-жизнь – путешествия по всему миру, брендовую одежду и модные фотосессии. В частности, внучка Ющенко побывала в Париже, Дубае, Монако. В целом она предпочитает гламур и подчеркивает свой статус.

Доменика в Париже, фото с инстаграм-страницы

Доменика на Мальдивах, фото с инстаграм-страницы

Доменика предпочитает люксовые бренды, фото с инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о старшей дочери Виктора Ющенко. Она активно показывает себя в соцсетях.