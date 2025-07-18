Укр

Ездит по дорогим курортам и носит брендовую одежду: где сейчас внучка Ющенко и как выглядит

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Внучка Виктора Ющенко Доменика
Внучка Виктора Ющенко Доменика. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Внучка Ющенко наслаждается красивой жизнью

Третий президент Украины Виктор Ющенко является отцом пяти детей и дедушкой пяти внуков. В своей политической деятельности он часто появлялся на официальных мероприятиях вместе с женой, детьми и внуками, демонстрируя себя семьянином.

Старшая дочь Ющенко — Виталина — от первого брака со Светланой Колесник, родила троих детей: Доменику, Виктора и Андриана. Дочь Доменика родилась в 1998 году от бизнесмена Михаила Гончара. Девушка имеет эффектную внешность, поэтому пользователи сети подозревали, что она прибегала к пластической хирургии. Речь шла об уменьшении носа и удалении комков биша. Однако Доменика опровергла это, показав фотографии с детства и юности.

Доменика Ющенко
Доменика показывала себя в детстве, фото с ее инстаграм-страницы
Доменика Ющенко
Доменика в юности, фото с ее инстаграм-страницы

В 2021 году внучка Ющенко приняла участие в певческом шоу "Голос країни-11". Она исполнила песню группы KAZKA — "Плакала", однако не смогла развернуть кресла тренеров. Виталина рассказывала изданию "Гордон", что дочь расстроилась такому развитию событий. У девушки не было претензий к самому проекту, но ей стало обидно, что не получилось пройти дальше.

Доменика Ющенко — "Плакала"

"Я думаю, что ее немного подломал тот "Голос". Это не вопрос их, это вопрос ее. Я не хочу никого обвинять. Просто она восприняла это так — не то чтобы как обиду. Ей грустно стало, что она не смогла. Я ей предлагала: "Давай продолжим, просто вокалом занимаемся", — делилась Виталина.

Виталина также отметила, что дочь сейчас ищет себя. Больше всего ее интересует дизайн и актерство, поэтому, вероятно, Доменика будет реализовываться в этих направлениях.

"Я думаю, что она просто еще в поисках себя и своего направления. Ей нравится дизайн, актерское искусство. Думаю, это возможно и соединить. Пусть пробует", — добавила Виталина.

Внучка Ющенко Доменика
Виталина и Доменика Ющенко, фото "Светской жизни"

На своей инстаграм-странице Доменика позиционирует себя как актриса, модель и певица. Она демонстрирует лакшери-жизнь – путешествия по всему миру, брендовую одежду и модные фотосессии. В частности, внучка Ющенко побывала в Париже, Дубае, Монако. В целом она предпочитает гламур и подчеркивает свой статус.

Как сейчас живет Доменика Ющенко
Доменика в Париже, фото с инстаграм-страницы
Жизнь внучки Ющенко Доменики
Доменика на Мальдивах, фото с инстаграм-страницы
Где сейчас Доменика Ющенко
Доменика предпочитает люксовые бренды, фото с инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о старшей дочери Виктора Ющенко. Она активно показывает себя в соцсетях.

Теги:
#Виктор Ющенко #Доминика Ющенко #Виталина Ющенко