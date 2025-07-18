Жертвоприношение богам и идолы. Где в Украине самая мистическая гора и как выглядит (фото)

Ее высота 400 м над уровнем моря

В Украине немало уникальных и таинственных мест, одна из таких гора Богит. Ее называют одной из самых загадочных гор украинских Карпат.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этой горе, где она находится и почему считается мистической. Отметим, что исторически гору связывают с периодом господства язычества в Украине.

Гора Богит – одна из самых загадочных в украинских Карпатах. Она расположена в Товтрах, возле села Зарваница в Тернопольской области в пределах Медоборы, Подольских Товтр. Эту гору довольно часто связывают с языческими историями и легендами, а некоторые историки считают, что она часть Арийского духовного центра.

Гора Богит

Гора Богит

Гора Богит на карте

Богит имеет высоту примерно 400 м над уровнем моря. Она входит в национальный парк "Медоборы". Геологически состоит из известняковых остатков, характерных для толтров — реликтовых рифов древнего Сарматского моря.

Мистическая ячейка

Гору Богит называют одной из самых мистических в Украине, ведь она напрямую связана с язычеством. Известно, что на территории горы есть языческое капище, которое датируется IX-X веками. В ходе многочисленных археологических раскопок и исследований было обнаружено немало интересных деталей. В частности:

остатки деревянного идола;

камни с выемками — вероятно, жертвенники;

— вероятно, жертвенники; следы обрядовых очагов;

керамику и другие бытовые принадлежности.

Жертвенник

Жертвенник на Богите

Именно эти находки могут подтверждать, что гора в свое время использовалась как религиозный центр. Здесь проводили разные обряды иногда даже с жертвоприношением богам. Есть даже мнение, что здесь был центр волхвов.

Однако с началом христианизации территорий Украины в Карпатах начали прокладывать паломнические пути и гора Богит вошла в них. Она и сегодня находится возле Зарваницкого духовного центра.

Ритуальный колодец

Современная уменьшенная копия Збручанского идола

Легенда о горе Богит

Одна из легенд рассказывает, что в дни солнцестояния у жертвенников и на вершине горы можно увидеть загадочное свечение. Ночью во время особых астрономических явлений даже услышать странные звуки и плеск. Однако эта информация не подтверждается.

Добавим, что из-за своей довольно небольшой высоты гора доступна для пеших прогулок и имеет довольно живописные виды. Также верх еще называют Бохит, Бохит, Бохут.

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