Нове ім’я — нове життя: блогерка з Чернівців поділилася історією всиновлення дитини та зворушила TikTok

Попереду в родини багато нових справ та отримання низки документів

Українська блогерка з Чернівців Олива, яка має понад 37 тисяч підписників, поділилася щемливою історією усиновлення своєї доньки. Дівчинці майже 5 років, і всиновлення стало для неї справжнім початком нового життя.

Таке відео вона опублікувала в TikTok. "Ми забрали дитину з дитячого будинку в січні. Офіційно всиновили через 2 місяці. І тільки зараз ми отримали її справжнє, нове свідоцтво про народження", — розповідає Олива.

Вона зізнається, що у слові "нове" для них укладено дуже багато: нове життя, нове ім'я, нове прізвище та по-батькові, які повністю змінили долю маленької Лії. "Вона нарешті офіційно-офіційно наша донька. Як біологічно, уявляєте? Вона має наше прізвище. Нове по-батькові. Нове ім'я, яке їй так пасує", — ділиться жінка.

За словами блогерки, зміна імені навіть позитивно вплинула на поведінку дитини. Для Оливи та її чоловіка отримання нового свідоцтва стало символом тепла, сили та любові, адже там офіційно вказані вони як батьки: "Наша Лія – наша. Офіційно".

Попереду в родини багато нових справ: отримання нового ІПН, довідки ВПО, першого закордонного паспорта дитини, а можливо й перша подорож до моря — велика радість для дівчинки, яка вже пережила немало труднощів у своєму житті.

Історія Оливи викликала жвавий відгук у мережі. "Я ридаю, ви такі круті. Моя мамочка також була прийомна, тільки в старшому віці, у неї було важке життя навіть у прийомній сім'ї, її ображали та не любили, тепер я її люблю замість батьків, моя мамочка найкраща", — емоційно написала одна користувачка.

Що пишуть під відео блогерки

Інша поцікавилася: "А як ви пояснили донці, що тепер її звуть інакше? А як у дорослому віці дитини змінювати ім'я? Вона звикла?". Олива відповіла: "Наша доня звикла за 2-3 дні, ми самі були в шоці".

Що пишуть під відео блогерки

Більшість глядачів звернули увагу на схожіть між прийомними батьками та маленькою Лією. Дехто написав, мовляв, "а дитина точно всиновлена?".

Що пишуть під відео блогерки

Для маленької Лії це — справжній шанс на щасливе дитинство, а для її нових батьків — велика радість і відповідальність, якою вони щиро діляться з усіма.

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