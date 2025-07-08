Лунін потрапив у мовний скандал через одне слово (відео)

Воротар узяв участь у зйомках кумедного відео

Футболісти мадридського "Реалу" знялися у розважальному ролику напередодні півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ. Кілька гравців Королівського клубу запитали, як звучить "півфінал" на їх рідній мові.

Український воротар "Реала" Андрій Лунін взяв участь у зйомках відео. Про це повідомила пресслужба Вершкових у соцмережі Х.

Лунін відповів на запитання російською мовою: "полуфинал", хоча у титрах "Реал" вказав правильний варіант "півфінал".

Українські вболівальники розкритикували футболіста у коментарях під відео.

Нагадаємо, "Реал" на клубному чемпіонаті світу-2025 не програвав. На груповій стадії Вершкові впоралися з "Пачукою" (3:1) та "Зальцбургом" (3:0), зігравши внічию з "Аль-Хілялем" (1:1). У 1/8 фіналу мадридці обіграли "Ювентус" (1:0), а в 1/4 — "Боруссію" Д (3:2). Лунін не зіграв на турнірі жодного разу. Переможець протистояння "Реала" та ПСЖ вийде у фінал турніру, де зіграє з переможцем "дуелі" "Челсі" та "Флуміненсе".

На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів КЧС-2025. Додамо, що турнір вперше проходить у новому форматі.