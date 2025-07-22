Пропонував пожити в себе українцям: що казав про війну в Україні зірка хеві-металу Оззі Осборн

Музикант популяризував жанр heavy metal

Сьогодні, 22 липня, відійшов у вічність відомий британський рок-музикант Оззі Осборн. Він був лідером гурту Black Sabbath, який працював у жанрі heavy metal. Причину смерті рідні не розкрили, однак відомо, що з 2019 року виконавець страждав на хворобу Паркінсона.

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Що казав Оззі Осборн про Україну

У 2022 році музикант висловив підтримку Україні у війні, розпочатій Росією. Зокрема, він презентував новий музичний альбом, прикрашений кольорами українського прапора. Свої лімітовані платівки в синьо-жовтих кольорах артист вирішив продати за 38 доларів. Отримані кошти він обіцяв передати на допомогу Україні. Йшлося про евакуацію дітей-сиріт з особливими потребами з України до США. Окрім цього, артист пропонував пожити українцям у своєму будинку у Великій Британії.

"У лютому мій син Джек разом із волонтерами евакуював дітей-сиріт з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо під час війни, тому займатися такою важливою справою — це правильно", — розповідав Осборн.

Осборн підтримував Україну

У 2019 році артист отримав травму після падіння у своєму будинку. Тоді йому діагностували хворобу Паркінсона. У 2022 році він виступив із альбомом Paranoid під час церемонії закриття Ігор Співдружності в Бірмінгемі.

У 2024 році Оззі остаточно пішов зі сцени через проблеми зі здоров'ям, тож він більше не висловлювався про Україну. У 2025 році співаку стало важко ходити. Цікаво, що ще кілька тижнів тому Осборн возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath, з якими дав масштабний прощальний концерт для шанувальників. Це був останній його виступ.

Black Sabbath у 2025 році, фото Getty Images

Загалом гурт Black Sabbath, до якого входив Осборн, став одним із перших, хто працював у жанрі хеві-метал та дум-металу. А дебютним альбомом був Black Sabbath, як і звучить назва гурту. Відомими альбомами колективу були Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath, Sabotage, Technical Ecstasy та Never Say Die!. У 1979 році Осборн покинув гурт через проблеми з алкоголем і наркотиками.

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