Предлагал пожить у себя украинцам: что говорил о войне в Украине звезда хэви-металла Оззи Осборн

Музыкант популяризировал жанр heavy metal

Сегодня, 22 июля, отошел в вечность известный британский рок-музыкант Оззи Осборн. Он был лидером группы Black Sabbath, работавшей в жанре heavy metal. Причину смерти родные не раскрыли, однако известно, что с 2019 года исполнитель страдал болезнью Паркинсона.

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Что говорил Оззи Осборн об Украине

В 2022 году музыкант выразил поддержку Украине в войне, начатой Россией. В частности, он представил новый музыкальный альбом, украшенный цветами украинского флага. Свои лимитированные пластинки в сине-желтых цветах артист решил продать за 38 долларов. Вырученные средства он обещал передать на помощь Украине. Речь шла об эвакуации детей-сирот с особыми потребностями из Украины в США. Кроме того, артист предлагал пожить украинцам в своем доме в Великобритании.

"В феврале мой сын Джек вместе с волонтерами эвакуировал детей-сирот с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно во время войны, поэтому заниматься таким важным делом — это правильно", — рассказывал Осборн.

Осборн поддерживал Украину

В 2019 году артист получил травму после падения в своем доме. Тогда ему диагностировали болезнь Паркинсона. В 2022 году он выступил с альбомом Paranoid во время церемонии закрытия Игр Содружества в Бирмингеме.

В 2024 году Оззи окончательно ушел со сцены из-за проблем со здоровьем, поэтому он больше не высказывался об Украине. В 2025 году певцу стало тяжело ходить. Еще несколько недель назад Осборн воссоединился со своими коллегами по группе Black Sabbath, с которыми дал масштабный прощальный концерт для поклонников. Это было последнее его выступление.

Black Sabbath в 2025 году, фото Getty Images

В целом группа Black Sabbath, в которую входил Осборн, стала одним из первых, кто работал в жанре хэви-метал и дум-металла. А дебютным альбомом был Black Sabbath, как и звучит название группы. Известными альбомами коллектива были Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath, Sabotage, Technical Ecstasy и Never Say Die!. В 1979 году Осборн покинул группу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

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