Раніше це місце було виключно для еліти: історія одного з найстаріших ресторанів Одеси

Старовинний заклад майже не змінився

В Одесі чимало легендарних закладів, про які з теплотою згадують старожили. Одне з таких місць — колишній ресторан "Аркадія", історія якого налічує понад сто років. Цей заклад став справжнім символом курортної зони, пройшовши шлях від розкішного ресторану початку ХХ століття до літнього буфету XXI століття.

Ресторан "Аркадія" був збудований у 1905 році за проєктом архітекторів Християна Бейтельсбахера та Оттона для одеського купця першої гільдії Ушера Сігала. Тоді Аркадія тільки починала розвиватися як зона відпочинку, і будівля зимового ресторану стала першою капітальною та найфешенебельнішою спорудою в районі.

Цей ресторан був однією з перших капітальних будівель в Аркадії

Усередині ресторану були паркетна підлога, ліпнина, величезні дзеркала й пасторальний розпис на стелі. Усе це справляло враження.

У різні роки рестораном володіли і відомий ресторатор Коровін, і перше одеське товариство ресторанної справи. Але все змінилося після революції. Ресторан націоналізували й "Аркадію" перетворили на громадську їдальню. У 1938 році вона значилася як ресторан №7 у складі тресту їдалень, а незадовго до війни — стала курзалом. Під час Другої світової тут знову відкрився ресторан, який продовжував працювати до кінця 1950-х років.

У 40-і роки ресторан був курзалом

Пізніше, з появою поруч санаторію "Молдова", будівля перейшла у його підпорядкування. У 1990 році заклад відчинив свої двері під вивіскою "Південна Пальміра". Тоді в залі з’явилися кадки з пальмами, у меню були чорна ікра та краби, а зі сцени лунала жива музика. Але за кілька років заклад закрився.

У 2012 році ЗМІ повідомили про продаж будівлі за мільйон доларів. А у 2018 році в цьому історичному приміщенні відкрився "Портер паб". У рекламі наголошувалося, що "від колишньої розкоші залишилися лише рештки".

Так зараз виглядає колишній ресторан "Аркадія"

За рік ресторан знову виставили на продаж. Сьогодні в будівлі працює City Buffet "Південна Пальміра".

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