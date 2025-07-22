Раньше это место было исключительно для элиты: история одного из старейших ресторанов Одессы

Старинное заведение почти не изменилось

В Одессе немало легендарных заведений, о которых с теплом вспоминают старожилы. Одно из таких мест — бывший ресторан "Аркадия", история которого насчитывает более ста лет. Это заведение стало настоящим символом курортной зоны, пройдя путь от роскошного ресторана начала XX века до летнего буфета XXI века.

Ресторан "Аркадия" был построен в 1905 году по проекту архитекторов Христиана Бейтельсбахера и Отона для одесского купца первой гильдии Ушера Сигала. Тогда Аркадия только начинала развиваться как зона отдыха, и здание зимнего ресторана стало первым капитальным и самым фешенебельным строением в районе.

Этот ресторан был одним из первых капитальных строений в Аркадии

Внутри ресторана были паркетные полы, лепнина, огромные зеркала и пасторальная роспись на потолке. Всё это производило впечатление.

В разные годы рестораном владели и известный ресторатор Коровин, и первое одесское общество ресторанного дела. Но все изменилось после революции. Ресторан национализировали и "Аркадию" превратили в общественную столовую. В 1938 году она числилась как ресторан №7 в составе треста столовых, а незадолго до войны — стала курзалом. Во время Второй мировой здесь снова открылся ресторан, который продолжал работать до конца 1950-х годов.

В 40-е годы ресторан был курзалом

Позже, с появлением рядом санатория "Молдова", здание перешло в его ведение. В 1990 заведение открыло свои двери под вывеской "Южная Пальмира". Тогда в зале появились кадки с пальмами, в меню были черная икра и крабы, а со сцены звучала живая музыка. Но через несколько лет заведение закрылось.

В 2012 году СМИ сообщили о продаже здания за миллион долларов. А в 2018 году в этом историческом помещении открылся "Портер паб". В рекламе подчеркивалось, что "от прежней роскоши остались лишь остатки".

Так сейчас выглядит бывший ресторан "Аркадия"

Спустя год ресторан снова выставили на продажу. Сегодня в здании работает City Buffet "Южная Пальмира".

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