Це місце дуже любили студенти й не тільки: яким було кафе біля кінотеатру "Родина" у Дніпрі

Заклад кілька разів змінював назву

У Дніпрі чимало легендарних закладів, які довгі роки мали популярність серед жителів. Деякі з них, як-от кафе "Орбіта", вже не існують, інші змінили назви й формат, але залишилися в пам’яті містян.

Одне з таких — кафе "Метрополь", розташоване в центрі Дніпра, біля парку Глоби та колишнього кінотеатру "Родина". За десятиліття існування воно не раз змінювалося, але незмінно залишалося місцем, куди заходили "на сік після школи", "на сосиску перед кіно" або "на піцу після пар".

Заклад розташовано на перетині проспекту Яворницького та вулиці Скоропадського (раніше Столярова)

Цей заклад з’явився у Дніпрі після завершення Другої світової війни. У 1950–1960-х роках він мав просту назву — "Води морозиво". Тут можна було випити сік або з’їсти морозиво — не в стаканчиках і не на паличці, а в металевих креманках, щедро полите варенням або посипане горішками.

Наприкінці 1960-х у меню з’явилися варені сосиски з гірчицею в шматку сірого хліба — місцевий аналог хот-дога. Сосиски готувалися в спеціальній машині, і саме цей бутерброд став найпопулярнішим перекусом перед сеансом у кінотеатрі "Родина", що був поруч. Тут також продавали тістечка, пиріжки, торт "Казка" і знаменитий молочний коктейль, смак якого багато хто пам’ятає й досі.

Неподалік кафе був кінотеатр "Батьківщина"

"Ми з друзями все в ньому перепробували. Але найбільше подобалося їсти морозиво з креманок за столиками біля вікна. З різними наповнювачами. А молочні коктейлі — це захват!!!", "Але найбільша черга була за молочним коктейлем по ціні 11 копійок!", "Там був смачний молочний коктейль, сосиски — завжди перед кіно заходили туди", "А ще там можна було поїсти смачні пельмені (в пельменній), та з юшечкою", — згадують у Facebook жителі Дніпра.

У середині 1970-х кафе перейменували просто на "Кафе". До солодощів додалися пельмені — недорогі, ситні й смачні. Це було улюблене місце для сімейних походів, особливо з дітьми.

У 1990-х роках заклад змінив атмосферу. Студенти сусіднього технікуму прозвали його "Труба", тому що до кафе можна було потрапити з двох дверей

"Заходив ближче до проспекту, проходив через усе кафе до сосисок, які варили прямо при тобі біля дверей ближче до технікуму, і потім там же виходив з кафе", — зазначив у Facebook дніпрянин Рамазан Курбанов.

Усередині кафе "Метрополь"

Наприкінці 90-х — на початку 2000-х кафе отримало назву, під якою відоме й сьогодні, — "Метрополь". Тут можна замовити піцу, салати, супи й страви італійської кухні. Але для багатьох дніпрян це місце так і залишається спогадом про дитинство і юність.