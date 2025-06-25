Похований разом із молодим сином: як виглядає могила зірки радянського кіно Моргунова

Актор також з'являвся в українському кіно

Сьогодні, 25 червня, минають 26-ті роковини з дня смерті відомого радянського актора Євгена Моргунова. Він прославився грою у стрічках "Самогонники", "Операція "И" та інші пригоди Шурика", "Кавказька полонянка, або нові пригоди Шурика". Актора не стало у 1999 році, коли йому було 72. Також ми розповідали, чому пішов із життя зірка стрічки "Овід" Харитонов.

"Телеграф" розкаже про кар'єру актора, найкращі ролі, чому помер, а також де його поховали.

Що відомо про Євгена Моргунова

Моргунов народився 1927 року у Москві. Став працювати у 14 років на заводі Фрезер, де він точив злитки для артилерійських снарядів. Паралельно Євген ходив на драматичний гурток при Палаці культури та відвідував театри. Коштів на вистави у нього не було, тож проривався без квитків і сидів на сходах.

Моргунов працював на заводі у підлітковому віці, фото з мережі

У 1943 році Моргунов написав листа тодішньому радянському диктатору Сталіну: "Прийміть мене в мистецтво, я хочу бути схожим на Станіславського і Немировича-Данченка". Так його прийняли спершу в училище при театрі імені Таїрова, а згодом він перевівся у Всесоюзний державний інститут кінематографії.

Моргунов грав у Театрі-студії кіноактора та академічному Малому театрі. Дебютував у кіно у 1943 році, отримавши роль солдата у фільмі "Дні і ночі". Актор став впізнаваним після участі у фільмі "Молода гвардія" у 1948 році. Там йому дісталась роль зрадника Євгена Стаховича.

Моргунов грав у фільмі "Молода гвардія", фото з мережі

Моргунов виконував роль коменданта у фільмі "У них є Батьківщина", шахтаря — у "Донецькі шахтарі", американського солдата — у "Секретна місія". Також з'являвся в українських фільмах "Богатир" іде в "Марто", "Командир корабля", "Народжені бурею", "Чорноморочка".

Найбільшу популярність Євген отримав завдяки участі у стрічках режисера Леоніда Гайдая. Він отримав роль Бувалого у комедіях "Пес Барбос і незвичайний хрест", "Самогонники", "Операція "И" та інші пригоди Шурика", "Кавказька полонянка, або нові пригоди Шурика". Після виходу цих фільмів Моргунов став відомим на весь Радянський Союз.

Моргунов грав у комедіях Гайдая, фото з мережі

Далі він отримував ролі у картинах "Сім старих та одна дівчина", "Їхали в трамваї Ільф і Петров", "Веселі сновидіння, або Сміх і сльози", "Ці неймовірні музиканти, або Нові сновидіння Шурика". Успішним фільмом 80-х за участі Моргунова став "Покровські ворота", де він зіграв поета.

Моргунов грав у "Покровські ворота", фото з мережі

Після розпаду СРСР актор продовжував грати у кіно, але роль Бувалого він не перевершив. Так він з'являвся у фільмах "Дій, Маню!", "Постріл в труні", "Браві хлопці" та гумористичному кіножурналі "Єралаш".

Могила Євгена Моргунова

Актор багато років хворів на цукровий діабет. В останні роки у нього стався тромбоз, два інфаркти та інсульт. Ймовірно, здоров'я Моргунова погубила трагічна загибель 26-річного сина Миколи.

Сім'я Моргунова, фото з мережі

Моргунова не стало у 1999 році від інсульту. Йому було 72 роки. Актора поховали на Кунцевському кладовищі разом із сином. Їм встановили один на двох пам'ятник у вигляді скромної гранітної плити. На ній виділене коло, де написані особисті дані актора. На могилі насаджені квіти, а також стоять вази.

Могила Моргунова, фото з мережі

Пам'ятнику Моргунову, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований лідер гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов. Він раптово помер у 48 років.