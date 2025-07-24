Необычная статуя с казацким лицом: как выглядит могила писателя Дмитрия Капранова (фото)
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Братья внесли вклад в развитие украинского издательства
Сегодня, 24 июля, исполняется 58 лет известному украинскому писателю Виталию Капранову. А вот его родной брат-близнец, Дмитрий Капранов, внезапно скончался 16 апреля 2024 года. Они прославились, в частности, ведением YouTube-канала "имени Т. Г. Шевченко" на историческую тематику.
"Телеграф" расскажет больше о деятельности братьев Капрановых, чем отличились, и как сейчас живет Виталий.
Что известно о братьях Капрановых
Братья-близнецы Капрановы появились на свет в 1967 году в Дубоссарах, что в Молдове. В детстве они жили в Очакове Николаевской области. Там посещали музыкальную и спортивную школу. Капрановы учились в Уральском политехническом институте в Свердловске и Московском энергетическом институте по специальности "техническая кибернетика".
Впоследствии братья женились на сестрах-близнецах и переехали в Москву. Там они занимались винодельческим и фармацевтическим бизнесом. В 90-е Капрановы стали частью украинского диаспорного движения в Москве. Братья выпускали украинскую газету "Тинды-рынды" и журнал фантастики "Братья". В 1993 году братья познакомились с будущим диктатором Путиным: "Тогда он был у Собчака не только подмиталом, но ходил за ним с чемоданом".
В течение 10 лет Капрановы работали над первой книгой "Кобзарь 2000", изданной уже в Украине. Братья вернулись на родину, поскольку не видели для себя возможностей за границей. Одним из первых их проектов был "Книгоноша", который предусматривал сбор из всех издательств книг на украинском языке. Так в первый каталог вошло 600 названий — именно таким было количество книг на украинское по состоянию на 1998 год.
В 1999 году братья организовали первый конкурс украинской остросюжетной литературы "Золотой Бабай". В 2000 году они основали издательство "Зеленый пес". Популярными книгами Капрановых стали романы "Размер имеет значение", "Приворотное зелье", "Дневник моей секретарши", книга для детей "Звездный дядя", сборник статей "Закон Братьев Капрановых".
В 2004 году Кабмин остановил издательство книг. В знак протеста братья сожгли рукопись нового романа у стен правительства. Впоследствии они стали кураторами культурной программы ярмарки "МЭДВИН: Книжный мир" и начали первый Всеукраинский конкурс двойников Тараса Шевченко.
Капрановы вели тележурнал социальных расследований "Брат за брата" на телеканале ZIK. Однако, когда креативным продюсером назначили Наташу Влащенко, они раскритиковали это решение, а проект закрыли.
В 2019 году братья создали собственный YouTube-канал "Имени Т. Г. Шевченко", где раскрывали разные темы по истории Украины. Он стал очень успешным и популярным среди украинцев.
В 2022 году братья присоединились к полку "Азов", чтобы защищать Украину от врагов. Позже они вернулись к гражданской жизни и сосредоточились на ведении YouTube-канала об истории.
Могила Дмитрия Капранова
Дмитрий отошел в вечность в апреле 2024 года из-за разрыва аорты. Он скончался в возрасте 56 лет. Капранова пели в Михайловском соборе в Киеве. Спустя год после смерти на могиле писателя установили памятник. Автором является брат-близнец Капранова — Виталий. К продумыванию дизайна приобщалась его дочь, профессиональная художница.
В детстве и юности братья жили в Николаевской области, поэтому Виталий решил создать мемориал, символизирующий юг Украины. Так что на месте захоронения воссоздали статую скифской бабы с казацким лицом. Кроме этого, на памятнике высекли лицо Капранова, кобзу, книгу, меч и восьмиугольную звезду.
"Первое — это скифская баба как символ, основной абрис — казацкое лицо. Дальше — кобза, потому что мы занимались музыкой, это одна из граней нашего творчества. Книга — как основной носитель портрета. Меч — копия со скифских рисунков. Ну, и восьмиугольная звезда — как символ принадлежности к украинской культуре", — рассказал Виталий.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила поэта Дмитрия Билоуса. Сейчас место захоронения выглядит заброшенным.