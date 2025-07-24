Необычная статуя с казацким лицом: как выглядит могила писателя Дмитрия Капранова (фото)

Братья внесли вклад в развитие украинского издательства

Сегодня, 24 июля, исполняется 58 лет известному украинскому писателю Виталию Капранову. А вот его родной брат-близнец, Дмитрий Капранов, внезапно скончался 16 апреля 2024 года. Они прославились, в частности, ведением YouTube-канала "имени Т. Г. Шевченко" на историческую тематику.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности братьев Капрановых, чем отличились, и как сейчас живет Виталий.

Что известно о братьях Капрановых

Братья-близнецы Капрановы появились на свет в 1967 году в Дубоссарах, что в Молдове. В детстве они жили в Очакове Николаевской области. Там посещали музыкальную и спортивную школу. Капрановы учились в Уральском политехническом институте в Свердловске и Московском энергетическом институте по специальности "техническая кибернетика".

Впоследствии братья женились на сестрах-близнецах и переехали в Москву. Там они занимались винодельческим и фармацевтическим бизнесом. В 90-е Капрановы стали частью украинского диаспорного движения в Москве. Братья выпускали украинскую газету "Тинды-рынды" и журнал фантастики "Братья". В 1993 году братья познакомились с будущим диктатором Путиным: "Тогда он был у Собчака не только подмиталом, но ходил за ним с чемоданом".

Братья Капрановы, фото из сети

В течение 10 лет Капрановы работали над первой книгой "Кобзарь 2000", изданной уже в Украине. Братья вернулись на родину, поскольку не видели для себя возможностей за границей. Одним из первых их проектов был "Книгоноша", который предусматривал сбор из всех издательств книг на украинском языке. Так в первый каталог вошло 600 названий — именно таким было количество книг на украинское по состоянию на 1998 год.

В 1999 году братья организовали первый конкурс украинской остросюжетной литературы "Золотой Бабай". В 2000 году они основали издательство "Зеленый пес". Популярными книгами Капрановых стали романы "Размер имеет значение", "Приворотное зелье", "Дневник моей секретарши", книга для детей "Звездный дядя", сборник статей "Закон Братьев Капрановых".

Капрановы активно выпускали книги, фото vse.rv.ua

В 2004 году Кабмин остановил издательство книг. В знак протеста братья сожгли рукопись нового романа у стен правительства. Впоследствии они стали кураторами культурной программы ярмарки "МЭДВИН: Книжный мир" и начали первый Всеукраинский конкурс двойников Тараса Шевченко.

Капрановы вели тележурнал социальных расследований "Брат за брата" на телеканале ZIK. Однако, когда креативным продюсером назначили Наташу Влащенко, они раскритиковали это решение, а проект закрыли.

Капрановы активно издавали украинские книги, фото из сети

В 2019 году братья создали собственный YouTube-канал "Имени Т. Г. Шевченко", где раскрывали разные темы по истории Украины. Он стал очень успешным и популярным среди украинцев.

В 2022 году братья присоединились к полку "Азов", чтобы защищать Украину от врагов. Позже они вернулись к гражданской жизни и сосредоточились на ведении YouTube-канала об истории.

Братья Капрановы были в полку "Азов", фото с фейсбук-страницы

Могила Дмитрия Капранова

Дмитрий отошел в вечность в апреле 2024 года из-за разрыва аорты. Он скончался в возрасте 56 лет. Капранова пели в Михайловском соборе в Киеве. Спустя год после смерти на могиле писателя установили памятник. Автором является брат-близнец Капранова — Виталий. К продумыванию дизайна приобщалась его дочь, профессиональная художница.

В детстве и юности братья жили в Николаевской области, поэтому Виталий решил создать мемориал, символизирующий юг Украины. Так что на месте захоронения воссоздали статую скифской бабы с казацким лицом. Кроме этого, на памятнике высекли лицо Капранова, кобзу, книгу, меч и восьмиугольную звезду.

Могила Дмитрия Капранова, фото с фейсбук-страницы Виталия Капранова

"Первое — это скифская баба как символ, основной абрис — казацкое лицо. Дальше — кобза, потому что мы занимались музыкой, это одна из граней нашего творчества. Книга — как основной носитель портрета. Меч — копия со скифских рисунков. Ну, и восьмиугольная звезда — как символ принадлежности к украинской культуре", — рассказал Виталий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила поэта Дмитрия Билоуса. Сейчас место захоронения выглядит заброшенным.