"Протиправне дикунство". Українці розлючені новими правилами продажу квитків на поїзди, в УЗ відповіли

Українці жорстко критикують "покращення" УЗ

Квитки на поїзди тепер продаватимуть за Дія.Підпис, щоправда, на першому етапі це стосується лише кількох рейсів. Нововведення "Укрзалізниці" обурило українців, залізничники відповіли.

Соцмережі повняться дописами обурених українців. Квитки на поїзди в Україні купити цього літа дуже складно, а зараз, на думку людей, УЗ взагалі зробила це неможливим для тих, хто не має смартфона чи Дія.Підпис.

"Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia вирішила розділити людей на сорти. Чекаю хто перший подасть до суду за дискримінацію", "Ви там що, зовсім пустилися берега? Рішення Укрзалізниця заборонити з 1 серпня продаж квитків на купу потягів всередині України в залізничних касах чи в Інтернеті, дозволивши купівлю лише через "Дію.Підпис" — абсолютно протиправне дикунство, яке можна поставити в один ряд із тоталітарними практиками комуністичного Китаю", "Спробуйте оцінити це без матів. У мене вже не виходить", — пишуть в мережі.

Користувачі наголошують, що мільйони українців не мають і не зобов'язані мати Дія.Підпис. Крім того, іноземці взагалі не зможуть тепер купити квитки на поїзди. УЗ закликають негайно скасувати це рішення, а якщо цього не станеться, його має невідкладно скасувати Кабінет Міністрів, вважають люди.

Що відповіли в Укрзалізниці

Залізничники відреагували на критику. Проте звучить трохи як знущання — тим, хто не має Дія.Підпис пропонують їздити іншими поїздами.

"Для добросовісних подорожуючих нічого не змінюється – на тих самих напрямках курсують альтернативні поїзди, де не потрібен підпис через "Дію" чи інші цифрові рішення. Ви можете й надалі купувати квитки й подорожувати звичним способом без обов’язкового використання додатків", — заявили в УЗ.

Що відомо про продаж квитків на поїзди з 1 серпня

З 1 серпня УЗ вводить обов'язкову верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів. Пояснили це боротьбою з перекупниками. Через каси придбати квиток буде неможливо.

На першому етапі верифікацію вводять на п'ять рейсів:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі зʼявився жарт, як українці будуть готуватись до верифікації через "Дія.Підпис". Фрагмент відео використали з відомого американського фільму "Американський психопат".