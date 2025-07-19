Всім би таких сусідів у купе. Пухнастий пасажир "Укрзалізниці" підкорив мережу (відео)

Українці в захваті від пухнастого мандрівника

Інколи на пасажирів "Укрзалізниці" чекають несподівані приємні бонуси — нещодавно мережею гуляло відео "вагону-вечірки". Тепер же українців зачарував милий котик, що подорожував поїздом.

Власник кота опублікував у TikTok відео поїздки з ним. Охайна, приязна, та дуже мила тварина їхала у купе, де з задоволенням гралася. Також котик прогулювався вагоном та знайомився з іншими пасажирами.

У коментарях автор публікації розповів, що в потягу котика не закачувало, він все досліджував із цікавістю. Поїздка була короткою — всього чотири години.

В мережі у захваті від пухнастого мандрівника

Під відео українці пишуть захопливі коментарі — котик підкорив серця. Люди бажають всім таких сусідів по купе.

"Дай бог завжди таких сусідів у купе", "Ви не боїтесь що її хтось вкраде і зацьомає?", "Найкращий сусід", "Я б вкрала таке", "Ну ви подивіться на нього, ну воно просто гарне", — пишуть українці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі завірусилося кумедне відео на тему проблем з купівлею квитків на поїзди. Воно містить легендарний мем з президентом-втікачем Віктором Януковичем.