Виріс у злиднях і в голоді: як у молодості виглядав покійний аграрій Леонід Яковишин

До 26 років агроном вже мав репутацію та обіймав важливу посаду

У суботу, 26 липня, не стало аграрія Леоніда Яковишина. Українець, відомий не тільки своїми професійними здобутками, але й власним прижиттєвим мавзолеєм, помер на 87-му році життя після тривалої хвороби.

Дитинство Яковишина було зовсім не легким. У січні 2025 року, у розмові з журналісткою Наталією Мосейчук, видатний агроном розповів, що пройшов крізь усі тяготи повоєння.

"Я виріс у злиднях і в голоді. У сім’ї нас було троє дітей. Мати наша не ходила навіть у перший клас. Щоб хоча б якось вижити в той час, вона пішла працювати у протитуберкульозний диспансер міста Козятин (на Вінниччині). І звідти після туберкульозних хворих приносила додому об’їдки. Якось мій старший брат сказав таке: Ви, що, мамо, хочете, щоб ми всі пішли туберкульоз розносити? А вона й відповідає: сиди, каже, та їж, бо якщо ми зараз себе не прогодуємо, то повмираємо всі разом", — ділився спогадами вже покійний гендиректор ТОВ "Земля і Воля".

Як виглядав Леонід Яковишин у молодості: фото

У 1956 році Яковишин вступив до Уманського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1961‑му з дипломом агронома, після чого навчався в аспірантурі. Вирізнявся феноменальною пам’яттю: складав вступні іспити без підготовки, легко запам’ятовував сотні телефонних номерів. Уже в студентські роки був фінансово незалежним — підтримував родину, вирізнявся стильним одягом і вважався заможним серед ровесників.

Після інституту працював старшим агрономом у радгоспі "Мирогощанський" на Рівненщині. До 1966 року зробив стрімку кар’єру — від інспектора до начальника районного управління сільського господарства, досягнувши високої посади у 26 років.

У 1970 році Яковишин очолив Бобровицький радгосп‑технікум, де впровадив кадрову ротацію та активно долучав молодих спеціалістів. Уже за кілька років під його керівництвом урожайність збільшилася втричі, продуктивність худоби зросла на 40 %, прибутки — на 75 %, а зарплати — на 60 %, при цьому значно розширювалися інвестиції в розвиток інфраструктури господарства.

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