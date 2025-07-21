І далеко їхати не треба: рибалка спіймав карася-"монстра" у київському ставку (фото, відео)

Риба важила майже кілограм

У Києві не так багато місць для дійсно продуктивної рибалки, однак все ж пару ставків з "монстрами" є. До прикладу, у Святошинському районі.

Про це розповів рибалка у мережі. За його словами, він був дуже здивований розмірами карасів у ставку №15 у Святошині.

"Карасі не дають половити окуня. Кожна мікрушна рибалка дарує гарного бонусного карася. Чи то сезон зараз такий, чи просто пощастило, але факт залишається фактом", — написав чоловік.

Чоловік поймав великого карася у Святошині

Ставок у Святошині на карті

Він також опублікував фото, на яких видно, що пійманий карась має досить великий розмір. Риба в два рази більша за долоню рибалки, а на вагу, каже рибалка, приблизно 600 г. Чоловік також додав, що піймав цю рибу на Worm 1.6 — універсальну приманку. Він наголосив, що це забезпечує йому гарний улов на більшості водойм.

Карась, якого піймали у ставку Святошина

Окунь, якого піймали у ставку Святошина

Зауважимо, що за рибалку в Києві чоловік піймав річного окуня та карася звичайного або золотого. Окунь — це хижа прісноводна риба сімейства Окуневих, яка мешкає в прісноводних водоймах цих регіонів. Ця риба надає перевагу глибоким річкам і озерам з повільною і відсутньою течією.

Карась звичайний — риба родини коропових. Живе у прісноводних водоймах, переважно в озерах, водосховищах та ставах. У багатьох водоймах цей вид зник через зміни гідрологічного, хімічного, біологічного режиму водойм, спричиненої гідротехнічними будівництвами.

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