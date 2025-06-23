Про каву можете забути. Є 5 напоїв, які пробуджують не гірше за цей напій

Є класичні напої, як холодні, так і гарячі, які замінять каву зранку

Через зростання цін на каву та бажання вести здоровіший спосіб життя більшість почали шукати альтернативні напої, які зранку бадьорять, але при цьому не шкодять організму. Деякі з них точно є на кухні.

За даними Міністерства фінансів України, середня ціна на розчину каву Nescafe Gold 210 грамів складає 547,20 гривень. Місяцем раніше вона коштувала на 113,2 гривні дешевше, тобто 434,0 гривень.

У травні кава була дешевшою

Продукти, які заряджають енергією і не б’ють по кишені

Зелений чай

Це класика. Зелений чай містить кофеїн, але в менших дозах, ніж кава. Він діє м’якше, не викликає різкого стрибка тиску, зате покращує концентрацію і настрій. Найдешевшу пачку зеленого чаю з 28 пакетиками в "АТБ" можна купити за 43,90 гривень.

Чорний чай з лимоном

Ще одна альтернатива. Завдяки кофеїну він бадьорить, а лимон додає свіжості й вітаміну С. Це звичний і недорогий варіант, який є майже в кожному домі. В "АТБ" найдешевша пачка чаю, де буде 24 фільтр-пакетів, коштує 13,80 гривень, а кіло лимонів — 89,95 гривні (але ж нам потрібен один).

Вода з лимоном

Так, навіть проста тепла вода з лимоном може допомогти прокинутися. Вона стимулює обмін речовин, "запускає" організм після сну, а ще доступна кожному.

Какао або гарячий шоколад

Какао — не лише для дітей. У ньому є природний стимулятор теобромін, що підвищує настрій і легенько бадьорить. Одна пачка 150-грамового какао в "АТБ" є за найнижчою ціною в 83,50 гривень, а гарячого шоколаду — 11,70 гривень (25 грамів). Ще знадобиться молоко, яке найдешевше можна купити за 42,50 гривень.

Газована мінералка з м’ятою або огірком

Поєднання природної мінеральної води з кількома скибками огірка або гілочкою м’яти чудово тонізує влітку й пробуджує організм. Мінералка (2 літри) з найнижчим цінником в "АТБ" продається за 20,50 гривень, кіло огірків — 49,89 гривні, а 50 грамів м'яти — 24,50 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка є альтернатива горіхам.