Про каву можете забути. Є 5 напоїв, які пробуджують не гірше за цей напій
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Є класичні напої, як холодні, так і гарячі, які замінять каву зранку
Через зростання цін на каву та бажання вести здоровіший спосіб життя більшість почали шукати альтернативні напої, які зранку бадьорять, але при цьому не шкодять організму. Деякі з них точно є на кухні.
За даними Міністерства фінансів України, середня ціна на розчину каву Nescafe Gold 210 грамів складає 547,20 гривень. Місяцем раніше вона коштувала на 113,2 гривні дешевше, тобто 434,0 гривень.
Продукти, які заряджають енергією і не б’ють по кишені
Зелений чай
Це класика. Зелений чай містить кофеїн, але в менших дозах, ніж кава. Він діє м’якше, не викликає різкого стрибка тиску, зате покращує концентрацію і настрій. Найдешевшу пачку зеленого чаю з 28 пакетиками в "АТБ" можна купити за 43,90 гривень.
Чорний чай з лимоном
Ще одна альтернатива. Завдяки кофеїну він бадьорить, а лимон додає свіжості й вітаміну С. Це звичний і недорогий варіант, який є майже в кожному домі. В "АТБ" найдешевша пачка чаю, де буде 24 фільтр-пакетів, коштує 13,80 гривень, а кіло лимонів — 89,95 гривні (але ж нам потрібен один).
Вода з лимоном
Так, навіть проста тепла вода з лимоном може допомогти прокинутися. Вона стимулює обмін речовин, "запускає" організм після сну, а ще доступна кожному.
Какао або гарячий шоколад
Какао — не лише для дітей. У ньому є природний стимулятор теобромін, що підвищує настрій і легенько бадьорить. Одна пачка 150-грамового какао в "АТБ" є за найнижчою ціною в 83,50 гривень, а гарячого шоколаду — 11,70 гривень (25 грамів). Ще знадобиться молоко, яке найдешевше можна купити за 42,50 гривень.
Газована мінералка з м’ятою або огірком
Поєднання природної мінеральної води з кількома скибками огірка або гілочкою м’яти чудово тонізує влітку й пробуджує організм. Мінералка (2 літри) з найнижчим цінником в "АТБ" продається за 20,50 гривень, кіло огірків — 49,89 гривні, а 50 грамів м'яти — 24,50 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка є альтернатива горіхам.