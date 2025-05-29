Краще не купувати: що таке крабові палички насправді і як нас дурять виробники

Виробники створюють цей популярний продукт з

Крабові палички заполонили полиці супермаркетів і столи українців, але їхній справжній склад може шокувати споживачів. У цих яскраво-помаранжевих брусочках немає жодного грама справжнього крабового м'яса.

Виробники створюють популярний продукт із сурімі – переробленого рибного фаршу, який проходить багатоступеневу хімічну обробку. Дослідження показують, що в процесі виготовлення риба втрачає більшість корисних властивостей.

Хімічний коктейль замість морепродуктів

Щоб надати крабовим паличкам привабливий вигляд і смак, виробники використовують десятки штучних добавок. Глутамат натрію створює яскравий смак, але може викликати звикання. Барвники Е171 та Е160 забезпечують характерний колір, проте деякі з них мають сумнівну репутацію.

Стабілізатори та консерванти дозволяють продукту довго лежати на полицях. Крім того, один брусочок крабових паличок містить величезну кількість солі. Виробники також додають прихований цукор, який збільшує калорійність продукту та ризик діабету.

Загроза харчових отруєнь

Багатоступенева обробка та численні хімічні домішки роблять крабові палички вразливими до бактерій. Неправильне зберігання або придбання продукції сумнівної якості може призвести до серйозного харчового отруєння.

Споживачі мають розуміти різницю між справжніми морепродуктами та їхніми штучними замінниками. Крабові палички – це промисловий продукт, який має мало спільного з натуральними дарами моря.

Нагадаємо, у магазині навіть не дивіться на це м'ясо. Несумлінні виробники, намагаючись здешевити продукт можуть додавати небажані інгредієнти