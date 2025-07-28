Від УЗ вимагають навести лад з квитками: навіть нардеп приєдналася до протесту українців

Нововведення не покращило ситуацію, проте є утиском у правах мільйонів українців

"Укрзалізниця" продовжує отримувати критику через рішення продавати квитки за Дія.Підпис. Народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала це рішення дискримінаційним щодо мільйонів українців.

"Шановна Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia, щиро будучи вдячною за вашу роботу під час повномасштабного вторгнення, розцінюю цю вашу ініціативу купівлі квитків виключно з Дією, як дискримінаційну по відношенню до сотень тисяч чи навіть мільйонів українських громадян, які не користуються цим сервісом. Неприпустимо насильно "заганяти" в Дію тих людей, що не вважають її надійною з точки зору захисту персональних даних; чи тих, які не мають можливості встановити цей сервіс", — написала Климпуш-Цинцадзе на своїй Facebook-сторінці.

Голова Комітету Верховної Ради України з інтеграції до ЄС закликала Укрзалізницю переглянути це рішення. Вона висловила впевненість, що є інші можливості та способи боротися зі зловживаннями при купівлі квитків.

Климпуш-Цинцадзе активно підтримали українці

Під дописом нардепки українці написали десятки коментарів. Всі обурюються нововведенням та вказують, що воно не призвело до покращення ситуації з квитками

Величезна подяка за допис. Хоча б хтось з депутатів став на захист тієї багатомільйонної частини громадян, які не користуються цим застосунком. Особисто для мене це принципове питання, уникнути Дії

Дякую за допис. А як почуваються, в даній ситуації люди, в яких досі кнопковий телефон? Я Вам скажу як — приниженими, безпомічними, непотрібними, безправними, кинутими напризволяще

Дякую Вам за підтримку мільйонів людей! Принципово не користуюся Дією

Тим більше, що таке нововведення на закордонні рейси аж ніяк не позначилось на доступності квитків. Їх як не було можливо купити, так і зараз неможливо. Отже, Дія проблему не вирішує

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці розлючені новими правилами продажу квитків на поїзди. В УЗ відповіли, але лише розпалили пристрасті.