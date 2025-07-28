Від УЗ вимагають навести лад з квитками: навіть нардеп приєдналася до протесту українців
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Нововведення не покращило ситуацію, проте є утиском у правах мільйонів українців
"Укрзалізниця" продовжує отримувати критику через рішення продавати квитки за Дія.Підпис. Народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала це рішення дискримінаційним щодо мільйонів українців.
"Шановна Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia, щиро будучи вдячною за вашу роботу під час повномасштабного вторгнення, розцінюю цю вашу ініціативу купівлі квитків виключно з Дією, як дискримінаційну по відношенню до сотень тисяч чи навіть мільйонів українських громадян, які не користуються цим сервісом. Неприпустимо насильно "заганяти" в Дію тих людей, що не вважають її надійною з точки зору захисту персональних даних; чи тих, які не мають можливості встановити цей сервіс", — написала Климпуш-Цинцадзе на своїй Facebook-сторінці.
Голова Комітету Верховної Ради України з інтеграції до ЄС закликала Укрзалізницю переглянути це рішення. Вона висловила впевненість, що є інші можливості та способи боротися зі зловживаннями при купівлі квитків.
Климпуш-Цинцадзе активно підтримали українці
Під дописом нардепки українці написали десятки коментарів. Всі обурюються нововведенням та вказують, що воно не призвело до покращення ситуації з квитками
- Величезна подяка за допис. Хоча б хтось з депутатів став на захист тієї багатомільйонної частини громадян, які не користуються цим застосунком. Особисто для мене це принципове питання, уникнути Дії
- Дякую за допис. А як почуваються, в даній ситуації люди, в яких досі кнопковий телефон? Я Вам скажу як — приниженими, безпомічними, непотрібними, безправними, кинутими напризволяще
- Дякую Вам за підтримку мільйонів людей! Принципово не користуюся Дією
- Тим більше, що таке нововведення на закордонні рейси аж ніяк не позначилось на доступності квитків. Їх як не було можливо купити, так і зараз неможливо. Отже, Дія проблему не вирішує
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці розлючені новими правилами продажу квитків на поїзди. В УЗ відповіли, але лише розпалили пристрасті.