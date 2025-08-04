Її вбив алкоголь у 54 роки: у Києві похована одна з найкрасивіших актрис часів СРСР (фото)

Акторки не стало у 1962 році

У понеділок, 4 серпня, минає 117 років від дня народження знаменитої української актриси Марії Стрєлкової. Вона знімалась у фільмах "Веселі хлоп'ята", "Діти капітана Гранта", "Соловей". Актриса пішла із життя у 54 роки через проблеми зі здоров'ям. Днями "Телеграф" розповідав, де похована легендарна співачка Олександра Стрельченко.

"Телеграф" розповість, яким був акторський шлях Стрєлкової, де вона грала, а також чому померла і де поховали.

Що відомо про Марію Стрєлкову

Майбутня акторка народилась у 1908 році в селянській родині в Сибірі. В 1926-1929 роках вона здобувала освіту на акторському відділенні ЦЕТЕТІСу (тепер — Російський інститут театрального мистецтва).

Публіцистка Інга Каретникова описувала Стрєлкову як високу і статну жінку з правильними рисами обличчя. Вона зазначила, що актриса відрізнялась від інших ефектною зовнішністю.

Марія Павлівна Стрєлкова була не така, як усі. Не лише на сцені — то грибоєдовська Софія, то лермонтовська Ніна, — а й у житті. Висока, красива, вона скидалася на античну статую — пропорції, правильні риси обличчя, величавість усієї постави. Палила. Від неї завжди приємно пахло тютюном і парфумами. Говорила небагато, але кожне її слово мало вагу.

Стрєлкова у молодості, фото з мережі

У кіно Марія дебютувала у фільмі "Чини і люди" за мотивами повісті Чехова "Анна на шиї". Там вона отримала головну роль Анни Петрівни — дружини поважного чиновника Модеста Олексійовича. Героїня таким чином хоче покращити фінансовий стан родини, але чоловік не бажає ділитися грошима.

У 1930 році актриса перевтілилась у доньку настоятеля храму Олеандру у стрічці "Свято святого Йоргена". У 1934 році Стрєлкова зіграла у першій музичній комедії, знятій у СРСР, під назвою "Веселі хлоп'ята". У стрічці її героїня — дівчина із багатої родини Олена, яка приймає пастуха за відомого диригента. Цей фільм зробив Стрєлкову популярною на весь Радянський Союз.

Стрєлкова у фільмі "Веселі хлоп'ята", фото з мережі

У 1936 році Стрєлкова зіграла в пригодницькому фільмі "Діти капітана Гранта". У ньому йдеться про те, як корабель "Дункан" намагається відшукати капітана Ґранта, який зник у морі. Для цього екіпаж відправляється у навколосвітню подорож. Фільм був широко популярним у СРСР.

Стрєлкова у фільмі "Діти капітана Гранта", скриншот з фільму із сайту "Штуки-дрюки"

Згодом Марія переїхала з Москви до Києва, де у 1937-1952 роках працювала у Театрі російської драми імені Лесі Українки. Вона грала Донну Анну у виставі "Камінний господар", Елізу Дуліттл — у "Пігмаліоні", Софію — у "Лиху з розуму", Віру — у "Прірві". Також Марія виконувала роль Ядвіги в історичному фільмі "Соловей".

У 1948 році Стрєлкова народила доньку Марію від актора Михайла Романова. Обоє пішли від своїх обранців, аби бути разом. У 1952 році Марія припинила акторську кар'єру. Після цього вона упродовж 10 років викладала акторську майстерність.

Смерть і могила Марії Стрєлкової

У записках Каретникової згадується, що Стрєлкова страждала від алкогольної залежності. Цим вона погіршила своє і без того слабке здоров'я. У 1962 році Марія пішла із життя. Її поховали на Байковому кладовищі, на ділянці № 6.

Актрисі встановили скромний гранітний пам'ятник з її особистими даними. На меморіалі немає фото Стрєлкової, і загалом він нічим не відрізняється від інших пам'ятників на кладовищі.

Могила Стрєлкової, фото Михайла Кальницького

Пам'ятник Стрєлкової, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила однієї з найкрасивіших актрис СРСР Жанни Прохоренко. Вона похована у Москві.