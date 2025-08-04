Ее убил алкоголь в 54 года: в Киеве похоронена одна из самых красивых актрис времен СССР (фото)
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Актрисы не стало в 1962 году
В понедельник, 4 августа, исполняется 117 лет со дня рождения знаменитой украинской актрисы Марии Стрелковой. Она снималась в фильмах "Веселые ребята", "Дети капитана Гранта", "Соловей". Актриса ушла из жизни в 54 года из-за проблем со здоровьем. На днях "Телеграф" рассказывал, где похоронена легендарная певица Александра Стрельченко.
"Телеграф" расскажет, каким был актерский путь Стрелковой, где она играла, а также почему умерла и где похоронили.
Что известно о Марии Стрелковой
Будущая актриса родилась в 1908 году в крестьянской семье в Сибири. В 1926-1929 годах она получала образование на актерском отделении ЦЕТЕТИСа (теперь — Российский институт театрального искусства).
Публицистка Инга Каретникова описывала Стрелковую как высокую и статную женщину с правильными чертами лица. Она отметила, что актриса отличалась от других эффектной внешностью.
Мария Павловна Стрелкова была не такой, как все. Не только на сцене — то грибоедовская София, то лермонтовская Нина, но и в жизни. Высокая, красивая, она походила на античную статую — пропорции, правильные черты лица, величие всей осанки. Курила. От нее всегда приятно пахло табаком и духами. Говорила немного, но каждое ее слово имело вес.
В кино Мария дебютировала в фильме "Чины и люди" по мотивам повести Чехова "Анна на шее". Там она получила главную роль Анны Петровны – жены уважаемого чиновника Модеста Алексеевича. Героиня таким образом хочет улучшить финансовое состояние семьи, но мужчина не хочет делиться деньгами.
В 1930 году актриса превратилась в дочь настоятеля храма Олеандру в ленте "Праздник святого Иоргена". В 1934 году Стрелкова сыграла в первой музыкальной комедии, снятой в СССР, под названием "Веселые ребята". В ленте ее героиня — девушка из богатой семьи Елена, которая принимает пастуха за известного дирижера. Этот фильм сделал Стрелкову популярной на весь Советский Союз.
В 1936 году Стрелкова сыграла в приключенческом фильме "Дети капитана Гранта". В нем говорится о том, как корабль "Дункан" пытается отыскать пропавшего в море капитана Гранта. Для этого экипаж отправляется в кругосветное путешествие. Фильм был широко популярен в СССР.
Затем Мария переехала из Москвы в Киев, где в 1937-1952 годах работала в Театре русской драмы имени Леси Украинки. Она играла Донну Анну в спектакле "Каменный хозяин", Элизу Дулиттл — в "Пигмалионе", Софию — в "Горе от ума", Веру — в "Обрыве". Также Мария исполняла роль Ядвиги в историческом фильме "Соловей".
В 1948 году Стрелкова родила дочь Марию от актера Михаила Романова. Оба ушли от своих избранников, чтобы быть вместе. В 1952 году Мария прекратила актерскую карьеру. После этого она на протяжении 10 лет преподавала актерское мастерство.
Смерть и могила Марии Стрелковой
В записках Каретниковой упоминается, что Стрелкова страдала от алкогольной зависимости. Этим она ухудшила свое и без того слабое здоровье. В 1962 году Мария ушла из жизни. Ее похоронили на Байковом кладбище, на участке №6.
Актрисе установили скромный гранитный памятник с ее личными данными. На мемориале нет фото Стрелковой, и вообще он ничем не отличается от других памятников на кладбище.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила одной из самых красивых актрис СССР Жанны Прохоренко. Она похоронена в Москве.