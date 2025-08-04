Ее убил алкоголь в 54 года: в Киеве похоронена одна из самых красивых актрис времен СССР (фото)

Актрисы не стало в 1962 году

В понедельник, 4 августа, исполняется 117 лет со дня рождения знаменитой украинской актрисы Марии Стрелковой. Она снималась в фильмах "Веселые ребята", "Дети капитана Гранта", "Соловей". Актриса ушла из жизни в 54 года из-за проблем со здоровьем. На днях "Телеграф" рассказывал, где похоронена легендарная певица Александра Стрельченко.

"Телеграф" расскажет, каким был актерский путь Стрелковой, где она играла, а также почему умерла и где похоронили.

Что известно о Марии Стрелковой

Будущая актриса родилась в 1908 году в крестьянской семье в Сибири. В 1926-1929 годах она получала образование на актерском отделении ЦЕТЕТИСа (теперь — Российский институт театрального искусства).

Публицистка Инга Каретникова описывала Стрелковую как высокую и статную женщину с правильными чертами лица. Она отметила, что актриса отличалась от других эффектной внешностью.

Мария Павловна Стрелкова была не такой, как все. Не только на сцене — то грибоедовская София, то лермонтовская Нина, но и в жизни. Высокая, красивая, она походила на античную статую — пропорции, правильные черты лица, величие всей осанки. Курила. От нее всегда приятно пахло табаком и духами. Говорила немного, но каждое ее слово имело вес.

Стрелкова в молодости, фото из сети

В кино Мария дебютировала в фильме "Чины и люди" по мотивам повести Чехова "Анна на шее". Там она получила главную роль Анны Петровны – жены уважаемого чиновника Модеста Алексеевича. Героиня таким образом хочет улучшить финансовое состояние семьи, но мужчина не хочет делиться деньгами.

В 1930 году актриса превратилась в дочь настоятеля храма Олеандру в ленте "Праздник святого Иоргена". В 1934 году Стрелкова сыграла в первой музыкальной комедии, снятой в СССР, под названием "Веселые ребята". В ленте ее героиня — девушка из богатой семьи Елена, которая принимает пастуха за известного дирижера. Этот фильм сделал Стрелкову популярной на весь Советский Союз.

Стрелкова в фильме "Веселые ребята", фото из сети

В 1936 году Стрелкова сыграла в приключенческом фильме "Дети капитана Гранта". В нем говорится о том, как корабль "Дункан" пытается отыскать пропавшего в море капитана Гранта. Для этого экипаж отправляется в кругосветное путешествие. Фильм был широко популярен в СССР.

Стрелкова в фильме "Дети капитана Гранта", скриншот из фильма из сайта "Штуки-дрюки"

Затем Мария переехала из Москвы в Киев, где в 1937-1952 годах работала в Театре русской драмы имени Леси Украинки. Она играла Донну Анну в спектакле "Каменный хозяин", Элизу Дулиттл — в "Пигмалионе", Софию — в "Горе от ума", Веру — в "Обрыве". Также Мария исполняла роль Ядвиги в историческом фильме "Соловей".

В 1948 году Стрелкова родила дочь Марию от актера Михаила Романова. Оба ушли от своих избранников, чтобы быть вместе. В 1952 году Мария прекратила актерскую карьеру. После этого она на протяжении 10 лет преподавала актерское мастерство.

Смерть и могила Марии Стрелковой

В записках Каретниковой упоминается, что Стрелкова страдала от алкогольной зависимости. Этим она ухудшила свое и без того слабое здоровье. В 1962 году Мария ушла из жизни. Ее похоронили на Байковом кладбище, на участке №6.

Актрисе установили скромный гранитный памятник с ее личными данными. На мемориале нет фото Стрелковой, и вообще он ничем не отличается от других памятников на кладбище.

Могила Стрелковой, фото Михаила Кальницкого

Памятник Стрелковой, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила одной из самых красивых актрис СССР Жанны Прохоренко. Она похоронена в Москве.