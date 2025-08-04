Сергій Притула вчетверте став батьком (фото)

У волонтера народився другий син

Колишній телеведучий і волонтер Сергій Притула вчетверте став батьком. Сьогодні, 4 серпня, у нього народився син, якого назвали Марком. Волонтер перебуває у шлюбі з бізнес-вумен Катериною Сопельник.

Радісною звісткою волонтер поділився на своїй сторінці у фейсбуці. Він повідомив, що син з'явився на світ у день жалоби за загиблими у Києві.

Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п’ятірко дітей… це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль.

У Притули народився син, фото з його сторінки у фейсбуці

Сергій подякував своїй дружині за народження ще однієї дитини. Як відомо, подружжя виховує доньок Соломію і Стефанію, а також сина Дмитра від першого шлюбу Притули з Юлією Андрійчук.

Дякую Катрусі за здійснення спільної мрії та відновлення балансу хлопчиків та дівчаток у нашій сім’ї. Лікарям за чуйність та турботливість. Марку за те, що не створював мамі клопотів під час пологів. Щира дяка Силам Оборони України за захист нового життя.

Що відомо про особисте життя Сергія Притули

У 2007 Сергій познайомився з Юлією Андрійчук, яка згодом стала його першою дружиною. У 2008 році у подружжя народився син Дмитро. У 2013 році Притула та Андрійчук розлучилися.

Андрійчук і Притула, фото з мережі

Під час роботи ведучим Притула познайомився з Катериною Сопельник, яка була адміністратором, а згодом — продюсером на Новому каналі. У 2015 році Сергій і Катерина таємно одружилися. У 2017 році у них народилась донька Соломія, а у 2021 — донька Стефанія. Тепер родина поповнилась третьою спільною дитиною, а також Сергій виховує сина Дмитра від першого шлюбу.

Притула з дружиною, сином і донькою, фото з його фейсбук-сторінки

Притула з дружиною і доньками, фото з його фейсбук-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Сергія Притули Катерину Сопельник. Вона родом із Донецька.