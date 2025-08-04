Сергей Притула в четвертый раз стал отцом (фото)

У волонтера родился второй сын

Бывший телеведущий и волонтер Сергей Притула в четвертый раз стал отцом. Сегодня, 4 августа, у него родился сын, которого назвали Марком.

Радостным известием волонтер поделился на своей странице в фейсбуке. Он сообщил, что сын появился на свет в день траура по погибшим в Киеве.

Марко родился в тот день, когда Киев был в очередном трауре по погибшим от российской атаки. Более трех десятков человек, среди которых пятерка детей… это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Ибо нет во время такого горя чужих детей. Это – наши дети. Наши слезы. Наша общая боль.

У Притулы родился сын, фото с его страницы в фейсбуке

Сергей поблагодарил свою жену за рождение еще одного ребенка. Как известно, супруги воспитывают дочерей Соломию и Стефанию, а также сына Дмитрия от первого брака Притулы с Юлией Андрийчук.

Спасибо Катюшке за осуществление общей мечты и восстановление баланса мальчиков и девочек в нашей семье. Врачам за отзывчивость и заботливость. Марку за то, что не создавал маме хлопот во время родов. Искреннее спасибо Силам Обороны Украины за защиту новой жизни.

Новость дополняется….