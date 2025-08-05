Назовете беду в дом: что категорически запрещено делать 5 августа

В этот день верующие соблюдают некоторые запреты

В этот вторник, 5 августа, по новому лианскому церковному календарю, верующие чтят память мученика Евсигния Антиохийского. До перехода ПЦУ на новый стиль, праздник приходился на 18 августа.

Евсигний был военным, прожившим около 60 лет в службе под римскими императорами. В старости он ушел в отставку и посвятил остальную свою жизнь молитве, посту и добрым делам.

Однажды Евсигния разоблачили как христианина, но он не отрекся от веры. За это его приговорили к смертной казни в 110 лет — ему отрубили голову.

Традиции и приметы 5 августа

В этот день верующие просят у святого Евстигния и просят о защите и мудрости для воинов. 5 августа готовят блюда из лука. Часть урожая, который собирают в этот день, в старину дарили соседям.

лягушки громко квакают — ждите потепления;

в реке пенится вода – на следующий день будет дождь;

туман утром – будет хороший урожай грибов.

Что нельзя делать 5 августа

сплетничать, желать кому-то зла — можно навлечь на себя беду;

говорить во время работы в поле — это считается неуважением к святому дню;

поскольку продолжается Успенский пост – нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца и рыбу.

Именины 5 августа

В этот день именины отмечают Иван, Ефим, Мария, Дарья, Кристина.

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