І засмагає, і працює. Комунальник у пікантному наряді розбурхав мережу (відео)

Українці вже відмітили його стиль

У Кременчуці помітили комунального працівника, який прибирав вулиці, у досить пікантному одязі. Курйоз потрапив на відео.

Відповідний ролик поширюють місцеві канали. Зауважимо, коли саме стався інцидент невідомо, однак відео опублікували 5 серпня.

На ролику видно, як чоловік, ймовірно, комунальний працівник, прибирає вулицю. Все б нічого, однак його пікантне вбрання розбурхало мережу. Річ у тому, що комунальник був лише в трусах, кедах та носках. На голові у нього була яскрава панамка та великі навушники.

Чоловік у такому пікантному наряді підмітав вулицю і збирав сміття у візок. Цікаво, що поряд не було інших працівників комунальних служб, адже зазвичай вони працюють по кілька людей.

"Ой, я таке бачу в перше. А нічого так, стильно. Жовті труси, високі носки та кеди", — каже жінка на відео.

У коментарях користувачі зазначили, що чоловіку ймовірніше спекотно працювати, тому він і роздягнувся. Хтось наголосив, що комунальники і в +30 градусів мають виконувати свої обов'язки, навіть якщо це підмітати дорогу під палючим сонцем.

Були українці, які жартували про те, що чоловік просто засмагає і працює — поєднує корисне з тим, що подобається. Дехто писав, що також бачив цього комунальника у місті, одяг він так і не змінив.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік знайшов несподіване місце для відпочинку. Курйозне відео зі шлагбаумом розвеселило мережу.