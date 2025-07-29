Перевірив на міцність та пошкодував: чоловік знайшов несподіване місце для відпочинку (відео)

Це був насправді не його день

У мережі з’явилося курйозне відео, яке таємно знімали, спостерігаючи за чоловіком із вікна. Можна припустити, що він чекав на когось у дворі і не знав, чим себе зайняти.

Смішні кадри опублікував Telegram-канал "ХДніпро". Спочатку герой ролика висморкався у пальці, а потім зацікавився шлагбаумом.

Чоловік із зусиллям натиснув на поперечину, перевіряючи, чи витримає вона його вагу. Коли йому здалося, що витримає, він сів зверху, але одразу перекинувся назад, ударившись головою об асфальт.

В результаті шлагбаум виявився зламаний, а герой ролика не пішов звідти, влаштувавшися неподалік на бетонному бордюрі. Він потирав голову, швидше за все, від болю після падіння.

"У жодному разі не втікати з місця злочину", – прокоментував автор відео. Варто зазначити, що бідолаха, якого таємно знімали, чомусь весь час оглядався, ніби щось відчував.

Обережно! У ролику використається нецензурна лексика!

Раніше в мережі завірусився черговий курйоз з Одеси. На цей раз люди побачили, як електрокар Tesla заряджався прямо з квартири. Відео вже набрало тисячі переглядів та чимало жартів про одеський вайб.